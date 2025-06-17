Одну из лучших игр 2025 года теперь можно пройти вместе с друзьями. В Clair Obscur: Expedition 33 добавили кооператив

Поклонники Clair Obscur: Expedition 33 получили долгожданную возможность взглянуть на драматический сюжет одиночной пошаговой игры приключения из новой перспективы. Энтузиаст под ником JINX выпустил модификацию, добавляющую в игру локальный кооператив. Теперь сразиться с хроматическими чудовищами и исследовать тайну гоммажа можно плечом к плечу с друзьями. Мод уже доступен для скачивания на нашем сайте.

Модификация позволяет подключить до трёх игроков для совместной игры на одном устройстве. Несмотря на отсутствие полноценного онлайн-режима, фанаты могут воспользоваться программами вроде RemotePlayWhatever для удалённого кооператива. В боях каждый игрок управляет своим персонажем, включая уклонения и парирования даже при атаках по всей группе. В режиме исследования управление по умолчанию передаётся первому игроку, но его можно переключать между участниками с помощью кнопки. Мод поддерживает как контроллеры PlayStation и Xbox, так и комбинацию клавиатуры с мышью через эмуляцию.

Автор мода отмечает, что работа над проектом будет продолжаться — доработка и улучшения будут происходить с учётом пожеланий и отзывов игрового сообщества.

Тем, кто решится пройти игру в новом формате, будут полезны руководства, собранные в нашем разделе "Гайды". А если вы только собираетесь впервые отправиться в экспедицию, рекомендуем начать с гайда по лучшим билдам для персонажей, чтобы подготовиться к грядущим сражениям.