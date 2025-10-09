Ограниченный бюджет стал одним из ключевых факторов успеха Clair Obscur: Expedition 33

Не бездонные карманы, а ограниченные ресурсы помогли сделать Clair Obscur: Expedition 33 одним из самых больших хитов 2025 года. Об этом недавно рассказал Гийом Брош, креативный директор производства, в интервью порталу Automaton.

В основе успеха JRPG «в некотором смысле» лежит умеренный бюджет, повлиявший на студию Sandfall Interactive в плане реализации хорошо продуманного сюжета и разработки привлекательного игрового процесса, утверждает ее создатель.

По-моему, одной из причин, по которой фанаты получают удовольствие от нашей игры, является то, что мы постарались уважать время игроков, не затягивая искусственно игровой процесс. В какой-то мере ограниченный бюджет и ресурсы помогли сузить масштаб игры и направить внимание на ключевые элементы, которые и сделали ее такой замечательной. Возможно, при неограниченных масштабах и бюджете игра была бы менее увлекательной для наших фанатов.

Нельзя скрывать, что крупные корпорации иногда создают требующие огромных бюджетов, чрезмерно большие миры, чтобы игрок проводил в них как можно больше времени. Обычно они делают это, напичкав карту массой вопросительных знаков, по сути являющихся обычными «заполнителями». В качестве примера можно привести Assassin’s Creed Shadows. Как отметил несколько месяцев назад Шухей Йошида, бывший руководитель PlayStation, такие AAA-игры стоят немало. По его словам, необходимо найти баланс между расходами на разработку и приемлемыми для игроков ценами. Как пример идеального баланса этих элементов он назвал Clair Obscur: Expedition 33.

Несмотря на гигантский успех Clair Obscur, которая разошлась тиражом более 5 млн копий, Sandfall Interactive пока не планирует отказываться от этого проекта. В игру будет добавлен новый контент, в том числе новые сражения с боссами.