Онлайн Clair Obscur: Expedition 33 в Steam достиг отметки в почти 100 тыс. игроков

Когда Sandfall Interactive представила Clair Obscur: Expedition 33, студия не скрывала своих источников вдохновения: классические игры Final Fantasy и серия Persona от Atlus были среди главных источников вдохновения для ее первой игры. Но даже в самых смелых мечтах команда не могла представить себе столь ошеломляющего старта.
По данным SteamDB, Expedition 33 достигла отметки в 98 591 одновременных игроков в Steam — и это число продолжает расти, поскольку выходные едва начались. Для новой студии с совершенно новой интеллектуальной собственностью и в жанре, который многие считали насыщенным, это просто колоссально.
Для сравнения: Clair Obscur уже превзошла пиковое количество одновременных игроков среди всех игр Atlus в Steam. Сюда входит Persona 3 Reload (45 000 игроков) и даже Metaphor: ReFantazio, которая достигла пика в 85 961.
Даешь больше необычных умеренно-бюджетных игр.
так перестаньте покупать бесконечные 2д пиксельные платформеры и помойные выживачи
Clair Obscur и ей подобные игры, это пример того, какими инди должны быть, а не эти ваши бесконечные платформеры в 2д
Эта игра не инди вовсе, а AA, как и KCD2. Не AAA, а AA. Платформеры - инди.
Вообще, лучшие игры в этом году - это АА. Туда же Split Fiction, например.
Сравнение некорректно. Expedition 33 это игра уровня AA+ с бюджетом в миллионы долларов, возможно миллионов 20. Vampire survivors или условный Lethal company это проекты от одного энтузиаста, где половина бюджета это 100 баксов, которые взял Гейб за публикацию в стиме. Большие 2Д платформеры на подобии Hollow Knight это проекты от 2-5 энтузиастов тоже с довольно скромным бюджетом.
Игры уровня Expedition 33 или Lies of P хоть и уступают по масштабам ААА релизам, всё равно требуют колоссальных ресурсов, а объём работы такой, что соло разработчик не справится за всю жизнь (Если не упрощать и не идти на серьёзные компромиссы).
Прошёл и уехал в депрессию. Хорошая игра. Только грустная.