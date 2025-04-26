Онлайн Clair Obscur: Expedition 33 в Steam достиг отметки в почти 100 тыс. игроков

Когда Sandfall Interactive представила Clair Obscur: Expedition 33, студия не скрывала своих источников вдохновения: классические игры Final Fantasy и серия Persona от Atlus были среди главных источников вдохновения для ее первой игры. Но даже в самых смелых мечтах команда не могла представить себе столь ошеломляющего старта.

По данным SteamDB, Expedition 33 достигла отметки в 98 591 одновременных игроков в Steam — и это число продолжает расти, поскольку выходные едва начались. Для новой студии с совершенно новой интеллектуальной собственностью и в жанре, который многие считали насыщенным, это просто колоссально.

Для сравнения: Clair Obscur уже превзошла пиковое количество одновременных игроков среди всех игр Atlus в Steam. Сюда входит Persona 3 Reload (45 000 игроков) и даже Metaphor: ReFantazio, которая достигла пика в 85 961.