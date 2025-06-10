Патч 1.3.0 для Clair Obscur Expedition 33 добавляет повтор битвы с Симоном и более 290 исправлений

Новое обновление для Clair Obscur Expedition 33 стало доступно на всех платформах, принося с собой больше, чем обычно, набор исправлений ошибок и изменений баланса. Обновление 1.3.0 поставляется с некоторыми крайне востребованными функциями, которые фанаты просили с момента выхода игры. Главным из новых дополнений является возможность переиграть битву с боссом Симоном.

Симон является одним из самых сложных испытаний в Clair Obscur Expedition 33. Босс — это настоящее испытание рефлексов, прежде всего, требующее от игроков овладения идеальными парированиями и уклонениями. И если вы победили Саймона, вы можете переиграть битву столько раз, сколько захотите, с разными персонажами и комбинациями билдов.

Кроме того, обновление также поставляется с некоторыми усилениями для предустановки сложности режима истории. После этого обновления игроки, проходящие игру в режиме истории, найдут ее намного проще с точки зрения боя и встреч с боссами.

Обновление также добавило новые модификаторы испытаний. Это одна из самых востребованных функций сообществом. По сути, как только вы достигнете Акта 3, вы сможете разблокировать порог урона выше 9999. Это по сути позволяет вам убивать одним выстрелом некоторых боссов.

Кроме того, обновление также исправило довольно много ошибок в коде игры и даже улучшило локализацию. Официальные примечания к патчу доступны по ссылке.