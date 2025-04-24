PC-версия Clair Obscur: Expedition 33 вышла без защиты и уже появилась в сети

Сегодня состоялся релиз высокооцененной пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive. Как стало известно, PC-версия игры вышла без защиты, благодаря чему она уже появилась в сети - об этом сообщила группа RUNE.
В Clair Obscur: Expedition 33 раз в год просыпается загадочная и пугающая фигура Художницы, чтобы начертать на своём монолите проклятое число. Каждый, чей возраст совпадает с этим числом, обращается в дым и угасает, а само число с каждым годом уменьшается. Гюстав, Маэль и другие участники 33-й экспедиции отправились в отчаянное путешествие, цель которого — уничтожить Художницу и разорвать порочный круг смерти.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Наконец то новая jrpg , правда во европейском стиле ! Впечатляет
Опробовал кто уже? Как впечатления?
Час наиграл, пока что все очень крутое, смутили только катсцены в 30фпс
Ага, катсцены опять в очередной раз 30фпс Лок🤦 Как они уже забрали с этим... Давали бы хоть выбор что ли 😏
супер, все бы игры так
Ляя, когда в это все играть, еще и сыч купил
Супер 👍
Ну, теперь буду ждать скидок. Хотел предзаказать, но Обливион перехватил первенство)
и это прекрасно
Мда уж вовремя вышли тут обла гремит
Не заблочена, значит покупаю. Через пару лет, конечно.