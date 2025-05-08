Первый патч для Clair Obscur: Expedition 33 внесет важные изменения в баланс

Новая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 за первые несколько недель своего существования на рынке добилась огромного успеха, и теперь разработчик Sandfall Interactive обратил внимание на первый патч, который выйдет на этой неделе.

И хотя разработчики еще не опубликовали полную информацию о патче, они сообщили, что в игру внесут серьезные изменения баланса. В частности, будет понерфен навык Стендаль, так как по их мнению, он «слишком упрощает» использование и применение способности. После выхода обновления Стендаль по-прежнему будет обладать хорошей атакой, побуждая игроков к использованию и других умений персонажа.

Первый патч для Clair Obscur: Expedition 33 выйдет в Steam завтра, 9 мая, и именно там мы узнаем все подробности данного обновления. Позже обновление появится и на других платформах, включая Xbox и PS5.