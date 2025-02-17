Певица исполнила композицию из Clair Obscur: Expedition 33, а авторы рассказали о создании саундтрека

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 выпустили новые ролики, посвящённый музыке в игре. Композитор Лориен Тестард рассказал, что давно мечтал создать саундтрек, отражающий сражения, сюжетные моменты и атмосферу мира. Его работа началась случайно – он разместил свой трек на форуме, где его заметил геймдиректор Гийом Брош и предложил заняться проектом.

Музыка черпает вдохновение из артов игры, помогая раскрывать персонажей и темы. Позже к работе присоединилась певица Элис Дюпор-Персье. Оркестр оживил мелодии, передавая эмоции, которые авторы хотели донести до игроков.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 состоится 24 апреля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series.