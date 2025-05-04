Пиковый онлайн Clair Obscur: Expedition 33 в Steam за выходные поднялся до 145 тыс игроков

Ролевые игры сейчас правят индустрией, и самые крупные релизы 2025 года принадлежат к этому жанру. Kingdom Come: Deliverance 2, Oblivion Remastered и недавно вышедшая JRPG Clair Obscur: Expedition 33 получили всеобщее признание и превзошли коммерческие ожидания.

Последняя, в особенности, стала историей большого успеха для инди-мира, показав блестящие цифры продаж. И, судя по всему, статистика Clair Obscur: Expedition 33 только улучшается, поскольку игра не показывает никаких признаков замедления.

JRPG достигла нового пика одновременных игроков в Steam, спустя десять дней после релиза, так как сегодня она собрала 145 063 игрока. Clair Obscur: Expedition 33 уже достигла отметки в 100 000 на запуске, но непрерывный рост демонстрирует ее крепкий потенциал и позитивные отзывы.

Среднее количество игроков также оставалось довольно стабильным, что является большим достижением для жанра однопользовательских игр. Обычно эти игры со временем теряют игроков, но RPG от Sandfall Interactive движется в противоположном направлении.

Учитывая шумиху вокруг RPG, цифры на самом деле не являются большим сюрпризом. Более того, игра Sandfall Interactive имеет почти идеальную оценку на Metacritic и в настоящее время является одной из самых высоко оцененных игр 2025 года, что делает ее верным претендентом на GOTY.