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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 916 оценок

Пиковый онлайн Clair Obscur: Expedition 33 в Steam за выходные поднялся до 145 тыс игроков

monk70 monk70

Ролевые игры сейчас правят индустрией, и самые крупные релизы 2025 года принадлежат к этому жанру. Kingdom Come: Deliverance 2, Oblivion Remastered и недавно вышедшая JRPG Clair Obscur: Expedition 33 получили всеобщее признание и превзошли коммерческие ожидания.

Последняя, в особенности, стала историей большого успеха для инди-мира, показав блестящие цифры продаж. И, судя по всему, статистика Clair Obscur: Expedition 33 только улучшается, поскольку игра не показывает никаких признаков замедления.

JRPG достигла нового пика одновременных игроков в Steam, спустя десять дней после релиза, так как сегодня она собрала 145 063 игрока. Clair Obscur: Expedition 33 уже достигла отметки в 100 000 на запуске, но непрерывный рост демонстрирует ее крепкий потенциал и позитивные отзывы.

Среднее количество игроков также оставалось довольно стабильным, что является большим достижением для жанра однопользовательских игр. Обычно эти игры со временем теряют игроков, но RPG от Sandfall Interactive движется в противоположном направлении.

Учитывая шумиху вокруг RPG, цифры на самом деле не являются большим сюрпризом. Более того, игра Sandfall Interactive имеет почти идеальную оценку на Metacritic и в настоящее время является одной из самых высоко оцененных игр 2025 года, что делает ее верным претендентом на GOTY.

Clair Obscur: Expedition 33 получила самую высокую оценку от игроков в истории Metacritic
27
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
Сеньор Мартинез

херня же не?...впадлу качать, посмотрел на видеохостингах....рэйд шэдоу легендс же

25
Rograx

Сравнил донатное гуано с классическим геймплеем японского геймдева, гениально.

13
Ded Chelyabinsk

Да конечно херня, сразу видно!

4
Kollapsik

Вот что бывает, когда в игровой индустрии норм проекты выходят раз в пяток лет. Именно норм, не шедевр. Игра безусловно отличная, но неоправданно переоцененная.

15
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?)

11
Shkudi

А представляете как бомбит у калоедов, наяривающих на АААА "шёдевры", которые теряют онлайн буквально через пару дней после релиза. Их маня-мирок сейчас просто разбивается на части😂.

7
shurasick876

Просто игроки не в курсе, насколько финал игры обесценит десятки часов прохождения)

6
Rograx

Так подобное можно о любой игре сказать. Вон легендарная серия масс еффекта, из за концовки 3 части что, вся серия го*но так как финал слили?) Получается зря играли. Лично мне и геймплей и сюжет зашли, не жалею что прошел игру.

9
Dark1994

А в чем обесценивание?) Может просто невнимательно или на отъе6ись проходил и че-то не понял.

5
FretfulDoctor

А почему обесценивает ?

3
Janekste

Главное наслаждение процессом пути к финалу, а не сам финал. А если тебе так важен именно финал, тогда подумай вот о чём. У всех людей финал всегда одинаков. Означает ли этот всегда одинаковый финал жизни, что не нужно наслаждаться процессом на пути к финалу? Нет, не означает. Тоже самое и с играми. Главное процесс. Точка.

5
antonborisov198 FretfulDoctor

Ну если не боитесь испортить себе прохождение, прочитайте сюжетный поворот в конце)

lDjazZy

О, ещё один пациент пишет новость о пиковом онлайне 1001, когда вчера он был 1000 человек.

6
Сережаа
7
Crazyqsoled

Игра может многим и зашла, но лютый перехайп идёт :/ кому так башляют жестко?) кажется даже по сталкачу не было такого ажиотажа, уже раздражает каждый пук среньк по этой игре

5
vidgin

нахрен сталкач, который вообще не был официально в РФ

Denis Kyokushin

Потому что не из чего пук-среньк делать.Жопы пустые

Denis Kyokushin vidgin

Действительно.Удалили бы его ветку к чертям собачьим.На кой хрен занимать место на серваках?

Adam55

Какой к чёрту ажиотаж о нафиг никому не нужном сталыче, который ещё за два года до релиза многие перестали ждать, так как задолбались и я уже не говорю о том, в каком состоянии вышла игра. И даже не в бегах дело. Сотню тысяч раз уже многие объясняли то, почему нынешний сталкер даже называть сталкером стыдно. Это первое. Во вторых, что касается эксеедиции, то она по пулярна по простой причине - в ком-то веки вышло хоть что-то не обычное. Хоть что-то с хорошим сюжетом, что уже лет пять не было. И НАКОНЕЦ-ТО с красивыми женскими персонажами и без этой гребенной повестки. И это не говоря про сам мир, который далеко не обычный и заметно выделяется на всех клишированных игровых мирах, которые выходили за последнии 5-10 лет.

Fronyx

Рад за игру, не рад за хейтерков.

4
Сережаа

Тупые только сейчас из подвала вылезли и вдруг заметили, что крупный релиз сопровождается ливнем новостей. А потом вдруг окажется, что так происходит с КАЖДОЙ крупной игрой... Вот это для них будет открытие? Ого...

4