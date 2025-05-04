Пиковый онлайн Clair Obscur: Expedition 33 в Steam за выходные поднялся до 145 тыс игроков

Ролевые игры сейчас правят индустрией, и самые крупные релизы 2025 года принадлежат к этому жанру. Kingdom Come: Deliverance 2, Oblivion Remastered и недавно вышедшая JRPG Clair Obscur: Expedition 33 получили всеобщее признание и превзошли коммерческие ожидания.
Последняя, в особенности, стала историей большого успеха для инди-мира, показав блестящие цифры продаж. И, судя по всему, статистика Clair Obscur: Expedition 33 только улучшается, поскольку игра не показывает никаких признаков замедления.
JRPG достигла нового пика одновременных игроков в Steam, спустя десять дней после релиза, так как сегодня она собрала 145 063 игрока. Clair Obscur: Expedition 33 уже достигла отметки в 100 000 на запуске, но непрерывный рост демонстрирует ее крепкий потенциал и позитивные отзывы.
Среднее количество игроков также оставалось довольно стабильным, что является большим достижением для жанра однопользовательских игр. Обычно эти игры со временем теряют игроков, но RPG от Sandfall Interactive движется в противоположном направлении.
Учитывая шумиху вокруг RPG, цифры на самом деле не являются большим сюрпризом. Более того, игра Sandfall Interactive имеет почти идеальную оценку на Metacritic и в настоящее время является одной из самых высоко оцененных игр 2025 года, что делает ее верным претендентом на GOTY.
херня же не?...впадлу качать, посмотрел на видеохостингах....рэйд шэдоу легендс же
Сравнил донатное гуано с классическим геймплеем японского геймдева, гениально.
Да конечно херня, сразу видно!
Вот что бывает, когда в игровой индустрии норм проекты выходят раз в пяток лет. Именно норм, не шедевр. Игра безусловно отличная, но неоправданно переоцененная.
Хейтерки, что с лицом?)
А представляете как бомбит у калоедов, наяривающих на АААА "шёдевры", которые теряют онлайн буквально через пару дней после релиза. Их маня-мирок сейчас просто разбивается на части😂.
Просто игроки не в курсе, насколько финал игры обесценит десятки часов прохождения)
Так подобное можно о любой игре сказать. Вон легендарная серия масс еффекта, из за концовки 3 части что, вся серия го*но так как финал слили?) Получается зря играли. Лично мне и геймплей и сюжет зашли, не жалею что прошел игру.
А в чем обесценивание?) Может просто невнимательно или на отъе6ись проходил и че-то не понял.
А почему обесценивает ?
Главное наслаждение процессом пути к финалу, а не сам финал. А если тебе так важен именно финал, тогда подумай вот о чём. У всех людей финал всегда одинаков. Означает ли этот всегда одинаковый финал жизни, что не нужно наслаждаться процессом на пути к финалу? Нет, не означает. Тоже самое и с играми. Главное процесс. Точка.
Ну если не боитесь испортить себе прохождение, прочитайте сюжетный поворот в конце)
О, ещё один пациент пишет новость о пиковом онлайне 1001, когда вчера он был 1000 человек.
Игра может многим и зашла, но лютый перехайп идёт :/ кому так башляют жестко?) кажется даже по сталкачу не было такого ажиотажа, уже раздражает каждый пук среньк по этой игре
нахрен сталкач, который вообще не был официально в РФ
Потому что не из чего пук-среньк делать.Жопы пустые
Действительно.Удалили бы его ветку к чертям собачьим.На кой хрен занимать место на серваках?
Какой к чёрту ажиотаж о нафиг никому не нужном сталыче, который ещё за два года до релиза многие перестали ждать, так как задолбались и я уже не говорю о том, в каком состоянии вышла игра. И даже не в бегах дело. Сотню тысяч раз уже многие объясняли то, почему нынешний сталкер даже называть сталкером стыдно. Это первое. Во вторых, что касается эксеедиции, то она по пулярна по простой причине - в ком-то веки вышло хоть что-то не обычное. Хоть что-то с хорошим сюжетом, что уже лет пять не было. И НАКОНЕЦ-ТО с красивыми женскими персонажами и без этой гребенной повестки. И это не говоря про сам мир, который далеко не обычный и заметно выделяется на всех клишированных игровых мирах, которые выходили за последнии 5-10 лет.
Рад за игру, не рад за хейтерков.
Тупые только сейчас из подвала вылезли и вдруг заметили, что крупный релиз сопровождается ливнем новостей. А потом вдруг окажется, что так происходит с КАЖДОЙ крупной игрой... Вот это для них будет открытие? Ого...