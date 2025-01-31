ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.3 67 оценок

По мотивам ещё не вышедшей Clair Obscur: Expedition 33 снимут фильм

butcher69
Новости

Студия Sandfall Interactive анонсировала экранизацию своей ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, несмотря на то, что релиз проекта состоится только 24 апреля 2025 года. За адаптацию возьмется медиакомпания Story Kitchen, которая уже работает над фильмами по Tomb Raider, It Takes Two и другими.

Clair Obscur: Expedition 33 расскажет о мире, в котором загадочная Художница раз в год рисует число, определяющее возраст людей, обреченных на исчезновение. Очередное число — 33, и теперь все, кто достиг этого возраста, отправляются в экспедицию, чтобы остановить художницу и спасти человечество.

Экшен-ролевая игра с пошаговыми боями уже считается одной из самых ожидаемых новинок 2025 года. Коллекционное издание раскупили мгновенно, и фанаты требуют дополнительных тиражей.

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
r23dom

какой то новый способ отмыва денег? что за тяга снимать фильмы к не вышедшим проектам, при том что ни одного успешного примера еще не было

2
My life is a game

что то напомнило 15 финалку, где тоже фильм был для игры

1
PolGhost

Было дело. Визуально он был шикарен. А вот сюжет не помню

0
Александр Мотошвили

хорошо что она не цифру 5 нарисовала

0
Кей Овальд

Какая-то очередная соевая фигня, а понтов-то...

0