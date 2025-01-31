По мотивам ещё не вышедшей Clair Obscur: Expedition 33 снимут фильм

Студия Sandfall Interactive анонсировала экранизацию своей ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, несмотря на то, что релиз проекта состоится только 24 апреля 2025 года. За адаптацию возьмется медиакомпания Story Kitchen, которая уже работает над фильмами по Tomb Raider, It Takes Two и другими.

Clair Obscur: Expedition 33 расскажет о мире, в котором загадочная Художница раз в год рисует число, определяющее возраст людей, обреченных на исчезновение. Очередное число — 33, и теперь все, кто достиг этого возраста, отправляются в экспедицию, чтобы остановить художницу и спасти человечество.

Экшен-ролевая игра с пошаговыми боями уже считается одной из самых ожидаемых новинок 2025 года. Коллекционное издание раскупили мгновенно, и фанаты требуют дополнительных тиражей.