Подорожание игр и успех Clair Obscur Expedition 33 могут вернуть интерес к проектам среднего уровня

Clair Obscur: Expedition 33 стала выдающимся событием в индустрии по многим причинам. Наряду с прекрасным визуальным оформлением, геймплеем, саундтреком и сюжетом, игра стала доказательством того, что доступные AA-игры могут составить реальную конкуренцию самым дорогим AAA-играм современности. Более того, в условиях, когда индустрия стремительно движется в сторону все более дорогих игр, Clair Obscur: Expedition 33 стала в некотором роде примером для небольших команд.
По словам Мэтью Хандрахана, издательского директора Kepler Interactive, Sandfall Interactive показала, что в мире есть место для ААА-игр, которые стоят куда меньше, чем ААА-тайтлы за $70 и выше, и что пока ААА-игры будут дорожать, у небольших игр будет все больше возможностей выделиться:
На мой взгляд, с ростом цен на ААА-игры появляется больше возможностей для выпуска игр - более скромных по размеру - и ценой в $40-50. И я не думаю, что кто-то, кто играл в Expedition 33, считает, что она не стоит этих денег.
Как отмечает Хандрахан, на рынке сейчас дефицит так называемых AA-игр - игр, не попадающих в категорию «маленьких инди», хотя и не предполагающих тот же масштаб, что и крупнобюджетные проекты. На его взгляд, это свидетельствует в пользу того, что такие команды, как Sandfall Interactive, в состоянии «дать геймерам то, чего у них давно не было», и что «проклятие AA-игр» очень преувеличено.
Возможно, именно благодаря успеху Clair Obscur: Expedition 33 у разработчиков появится больше возможностей, а на рынок постепенно начнут выходить и не очень крупные игры. Во всяком случае, в издательстве надеются, что французская jRPG сможет изменить мнение геймеров в отношении игр такого уровня, если в будущем индустрия продолжит предлагать качество уровня Expedition 33 в играх за $40-50.
А я вот в упор не понимаю вот это оправдание от всяких именитых и сверхраздутых непонятно кем компаний и корпораций что дескать "ну разработка становится дороже, патамушта становится дороже" игроки никогда не узнают на что вы там реально влили все огромные деньжища. Игроки лишь видят что они пытаются всеми возможными средствами выдоить как можно бабла из тех мамонтов и китов, что готовы деньгами сорить как только выходит 3-х секундный тизерочек с лого новой игры по сверхуспешному тайтлу или если этот тизерочек на старте маскируется под какую-то другую игру(привет абобе, которая в самом первом тизере выглядела как Dark Messiah) // Иван Марков
Раздутые компании переходят на корпоративное управление, это к примеру как вип дорого-богато красивая обертка но с посредственным содержанием, что и видим, а в АА проектах в большенстве каждая копейка на счету и есть стимул и стремление получить достойный результат и заработать конечно, но для этого надо знать, что хотят и любят игроки, что чуждо крупным корпоративным конторам, живут в своем мире прибыли и расходов….
Подорожание игр могут вернуть интерес чооООО???? тоесть чем дороже тем интересней ???уаааааахахах
Подорожание АААА-игр вернёт интерес к играм "поменьше". Калибра АА и Б. За 30-50 баксов.
Угу. Много там выходит проектов среднего уровня с таким же качеством как Clair Obscur?
скажи проще -Мэтью Хандрахана, известные студии стреляют себе в ногу уже из рпг
Издатели так и ринутся клепать середнячки, отказавшись от дойки ААА хайповозов, которые стабильно окупаются за счет маркетинга и имени. Этот так называемый успех единичен и ничего не меняет в глобальной политике корпораций, где рулят гигантские бюджеты и гарантированные прибыли от известных франшиз, а не какие-то там внезапные возможности для более мелких проектов. Рынок как был заточен под блокбастеры, так и останется, пока их покупают.
ща все рукожопы в игроделании удивятся, как хорошо продается игра и сразу начнут делать классные игры. А главное, надо поднять цены. на будущие "прекрасные" игры. Автора этих мерзких пропагандистких вборосов, готовящих население поднять цены на продукцию, да еще обманывающих, что принесет пользу под такой надуманной теорией, надо бы взять за волосы и о клавиатуру головой раза три приложить от души.
Дак по внешним показателям 33 тянет на ааа проект, а вот другие игры категории аа и Б не тянут, это что получается надо второсортные игры удорожать? я не согласен .