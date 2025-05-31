Подорожание игр и успех Clair Obscur Expedition 33 могут вернуть интерес к проектам среднего уровня

Clair Obscur: Expedition 33 стала выдающимся событием в индустрии по многим причинам. Наряду с прекрасным визуальным оформлением, геймплеем, саундтреком и сюжетом, игра стала доказательством того, что доступные AA-игры могут составить реальную конкуренцию самым дорогим AAA-играм современности. Более того, в условиях, когда индустрия стремительно движется в сторону все более дорогих игр, Clair Obscur: Expedition 33 стала в некотором роде примером для небольших команд.

По словам Мэтью Хандрахана, издательского директора Kepler Interactive, Sandfall Interactive показала, что в мире есть место для ААА-игр, которые стоят куда меньше, чем ААА-тайтлы за $70 и выше, и что пока ААА-игры будут дорожать, у небольших игр будет все больше возможностей выделиться:

На мой взгляд, с ростом цен на ААА-игры появляется больше возможностей для выпуска игр - более скромных по размеру - и ценой в $40-50. И я не думаю, что кто-то, кто играл в Expedition 33, считает, что она не стоит этих денег.

Как отмечает Хандрахан, на рынке сейчас дефицит так называемых AA-игр - игр, не попадающих в категорию «маленьких инди», хотя и не предполагающих тот же масштаб, что и крупнобюджетные проекты. На его взгляд, это свидетельствует в пользу того, что такие команды, как Sandfall Interactive, в состоянии «дать геймерам то, чего у них давно не было», и что «проклятие AA-игр» очень преувеличено.

Возможно, именно благодаря успеху Clair Obscur: Expedition 33 у разработчиков появится больше возможностей, а на рынок постепенно начнут выходить и не очень крупные игры. Во всяком случае, в издательстве надеются, что французская jRPG сможет изменить мнение геймеров в отношении игр такого уровня, если в будущем индустрия продолжит предлагать качество уровня Expedition 33 в играх за $40-50.