Пользователи Steam в полном восторге от ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 стартовала в Steam с отличными результатами. В день релиза пиковое количество одновременных игроков превысило 51 тысячу человек, а пользовательский рейтинг достиг впечатляющих 94% на основе более 4000 отзывов.

Критики тоже не остались в стороне: на Metacritic у проекта 92 балла из 100. Судя по оценкам, перед нами — претендент на звание игры года.

Игру высоко оценили за уникальный художественный стиль, эмоциональный сюжет о Художнице, которая ежегодно стирает с лица земли людей определённого возраста, и атмосферную подачу. Меланхоличный саундтрек, качественная озвучка и внимание к деталям вызывают восторг у игроков. Особенно отмечают боевую систему: она пошаговая, но требует активных действий и вовлеченности.

Игроки восхищаются атмосферой и персонажами, подчёркивая, что диалоги написаны живо и достоверно, а вступление — одно из самых запоминающихся за последнее время. Саундтрек называют настоящим произведением искусства — с великолепными оркестровыми партиями и чарующим вокалом.

Однако не обошлось без минусов. Некоторые пользователи жалуются на технические проблемы: просадки FPS, вылеты, ограничение в 30 кадров в катсценах (что уже было исправлено модами), отсутствие поддержки HDR и ультрашироких экранов. Боевая система тоже вызывает споры: кому-то не нравится навязчивая необходимость парирования и уклонений, особенно в условиях подтормаживаний.