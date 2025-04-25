Пользователи Steam в полном восторге от ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 стартовала в Steam с отличными результатами. В день релиза пиковое количество одновременных игроков превысило 51 тысячу человек, а пользовательский рейтинг достиг впечатляющих 94% на основе более 4000 отзывов.
Критики тоже не остались в стороне: на Metacritic у проекта 92 балла из 100. Судя по оценкам, перед нами — претендент на звание игры года.
Игру высоко оценили за уникальный художественный стиль, эмоциональный сюжет о Художнице, которая ежегодно стирает с лица земли людей определённого возраста, и атмосферную подачу. Меланхоличный саундтрек, качественная озвучка и внимание к деталям вызывают восторг у игроков. Особенно отмечают боевую систему: она пошаговая, но требует активных действий и вовлеченности.
Игроки восхищаются атмосферой и персонажами, подчёркивая, что диалоги написаны живо и достоверно, а вступление — одно из самых запоминающихся за последнее время. Саундтрек называют настоящим произведением искусства — с великолепными оркестровыми партиями и чарующим вокалом.
Однако не обошлось без минусов. Некоторые пользователи жалуются на технические проблемы: просадки FPS, вылеты, ограничение в 30 кадров в катсценах (что уже было исправлено модами), отсутствие поддержки HDR и ультрашироких экранов. Боевая система тоже вызывает споры: кому-то не нравится навязчивая необходимость парирования и уклонений, особенно в условиях подтормаживаний.
Интересно сколько среди них реальных....
Нео, ты в матрице. Какие реальные люди, проснись
В стиме невозможно оставить отзыв, не купив игру. Даже если ключ или гифт дал издатель бесплатно ради положительного отзыва, такие отзывы не учитываются в общей оценке. Тебе б только в лужу пукнуть, да?
но реально накатить базу ботов с игрой это не слишком дорого если ключи сами разрабы скидывают
Я же написал, для того чтобы отзыв засчитался, игру надо КУПИТЬ ЧЕРЕЗ СТИМ. Отзывы на игру активированную ключами полученными в "подарок", купленными где-то в левых магазинах и т.д. - не учитываются.
естессно- хоть что-то со свежим взглядом в кои веки появилось
сырое игросодержащее могли и посто визуальную новелку накатать. управление долбанутое в битвах могли бы с рпгмекера прикрутить... диалоги пропустить ты еще кнопку найти должен чтобы пропустить их извращенцы гребаные. боевка вообще унылое подобие чего-то более удобного и популярного
Я поиграл немного в эту игру, и что-то вообще не зацепила. Не увидел я в ней чего-то стоящего если честно. Боевка однообразная и скучная, нет вообще никакого интересно в неё играть. Понятное дело что каждому своё, на вкус и цвет, но по факту ничего такого в ней нет.
Я скачал хотел поиграть, но посмотрел кусок стрима по игре, очень унылой показалась еще и однотипной. В итоге так и не запустил. Пока не понимаю восторгов.
Игра не для каждого, на любителя так сказать
Ничего против пошаговых игр не имею, но мне они не нравятся вообще, не люблю когда ты одно действие сделал в бою и потом противник и т.д. все равно это не то, с обычными боями не сравнится.
Верняк. JRPG-дрочильни сразу идут мимо
Лучше бы тут классический пошаговый бой был, а не дрочильня с уклонениями и парированиями
Жаль, что не играю в игры. Так бы сыграл.
На PG чисто для души ?
Чисто для души.
Скачал, установил, вечером по позже гляну что это, хоть и не люблю всë пошаговое. Было бы лучше если это был слешер. Пошаговость убивает динамику, азарт и вовлечëнность в игровой процесс.
Удачи ребятам! Надеюсь доживут до хорошей, крепкой франшизы. Нужно больше разнообразных и интересных игр на рынке! А воке чума пройдёт, как уходит всё в этом мире=) Оставайтесь всегда собой и играйте в хорошие игры!