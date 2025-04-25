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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.2 161 оценка

Пользователи Steam в полном восторге от ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33

butcher69 butcher69

Clair Obscur: Expedition 33 стартовала в Steam с отличными результатами. В день релиза пиковое количество одновременных игроков превысило 51 тысячу человек, а пользовательский рейтинг достиг впечатляющих 94% на основе более 4000 отзывов.

У Clair Obscur: Expedition 33 получился отличный старт - число игроков превысило 51 тысячу в Steam

Критики тоже не остались в стороне: на Metacritic у проекта 92 балла из 100. Судя по оценкам, перед нами — претендент на звание игры года.

Состоялся релиз зрелищной ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, вдохновлённой классикой JRPG

Игру высоко оценили за уникальный художественный стиль, эмоциональный сюжет о Художнице, которая ежегодно стирает с лица земли людей определённого возраста, и атмосферную подачу. Меланхоличный саундтрек, качественная озвучка и внимание к деталям вызывают восторг у игроков. Особенно отмечают боевую систему: она пошаговая, но требует активных действий и вовлеченности.

Певица исполнила композицию из Clair Obscur: Expedition 33, а авторы рассказали о создании саундтрека

Игроки восхищаются атмосферой и персонажами, подчёркивая, что диалоги написаны живо и достоверно, а вступление — одно из самых запоминающихся за последнее время. Саундтрек называют настоящим произведением искусства — с великолепными оркестровыми партиями и чарующим вокалом.

Для Clair Obscur: Expedition 33 вышел мод, снимающий ограничение в 30 к/с и убирающий леттербоксинг в кат-сценах

Однако не обошлось без минусов. Некоторые пользователи жалуются на технические проблемы: просадки FPS, вылеты, ограничение в 30 кадров в катсценах (что уже было исправлено модами), отсутствие поддержки HDR и ультрашироких экранов. Боевая система тоже вызывает споры: кому-то не нравится навязчивая необходимость парирования и уклонений, особенно в условиях подтормаживаний.

25
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Egik81

Интересно сколько среди них реальных....

18
Anton Vasiljev

Нео, ты в матрице. Какие реальные люди, проснись

9
ArexSOnk

В стиме невозможно оставить отзыв, не купив игру. Даже если ключ или гифт дал издатель бесплатно ради положительного отзыва, такие отзывы не учитываются в общей оценке. Тебе б только в лужу пукнуть, да?

10
Alex40001 ArexSOnk

но реально накатить базу ботов с игрой это не слишком дорого если ключи сами разрабы скидывают

5
ArexSOnk Alex40001

Я же написал, для того чтобы отзыв засчитался, игру надо КУПИТЬ ЧЕРЕЗ СТИМ. Отзывы на игру активированную ключами полученными в "подарок", купленными где-то в левых магазинах и т.д. - не учитываются.

6
Alex Row

естессно- хоть что-то со свежим взглядом в кои веки появилось

13
Alex40001

сырое игросодержащее могли и посто визуальную новелку накатать. управление долбанутое в битвах могли бы с рпгмекера прикрутить... диалоги пропустить ты еще кнопку найти должен чтобы пропустить их извращенцы гребаные. боевка вообще унылое подобие чего-то более удобного и популярного

11
Misha Mi

Я поиграл немного в эту игру, и что-то вообще не зацепила. Не увидел я в ней чего-то стоящего если честно. Боевка однообразная и скучная, нет вообще никакого интересно в неё играть. Понятное дело что каждому своё, на вкус и цвет, но по факту ничего такого в ней нет.

7
worys

Я скачал хотел поиграть, но посмотрел кусок стрима по игре, очень унылой показалась еще и однотипной. В итоге так и не запустил. Пока не понимаю восторгов.

2
Misha Mi worys

Игра не для каждого, на любителя так сказать

Taga_m

Ничего против пошаговых игр не имею, но мне они не нравятся вообще, не люблю когда ты одно действие сделал в бою и потом противник и т.д. все равно это не то, с обычными боями не сравнится.

1
Kimen-no-Yami

Верняк. JRPG-дрочильни сразу идут мимо

2
Partenavia

Лучше бы тут классический пошаговый бой был, а не дрочильня с уклонениями и парированиями

Хаттаб жив

Жаль, что не играю в игры. Так бы сыграл.

Putnik_Dirar

На PG чисто для души ?

Хаттаб жив Putnik_Dirar

Чисто для души.

Jarvis666

Скачал, установил, вечером по позже гляну что это, хоть и не люблю всë пошаговое. Было бы лучше если это был слешер. Пошаговость убивает динамику, азарт и вовлечëнность в игровой процесс.

perseus163

Удачи ребятам! Надеюсь доживут до хорошей, крепкой франшизы. Нужно больше разнообразных и интересных игр на рынке! А воке чума пройдёт, как уходит всё в этом мире=) Оставайтесь всегда собой и играйте в хорошие игры!