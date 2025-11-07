Популярный стример и бывший про-геймер призывает фанатов помешать Clair Obscur: Expedition 33 стать "Игрой года" на TGA

Год медленно подходит к концу, а это означает, что игровая индустрия вступает в решающую фазу ежегодной борьбы за самую важную награду – звание «Игра года». Кто же на этот раз получит высшую награду? Среди основных кандидатов - Clair Obscur: Expedition 33, первая работа французской студии Sandfall Interactive, которая сразу же покорила игроков и критиков своим художественным стилем и эмоциональным сюжетом.

Однако не все желают этой игре успеха. К числу скептиков относится популярный канадский стример польского происхождения и бывший профессиональный игрок в шутеры, Майкл «Shroud» Гжесек, который во время недавнего стрима дал понять, что у него есть другой фаворит – сетевой шутер ARC Raiders. В своей аргументации Shroud удивил, назвав игроков в многопользовательских играх меньшинством в современном игровом мире:

«Мы должны обеспечить, чтобы эта игра [Arc Raiders] получила награду «Игра года», — заявил он. «Не позволяйте Expedition получить награду «Игра года». Ни в коем случае не позволяйте. Мы все должны объединиться, чтобы [Arc Raiders] победила».



«Мы, игроки в многопользовательские игры, — меньшинство, понятно? Мы — меньшинство, потому что играем в многопользовательские игры, но я верю, что мы можем победить. Я верю. Нам просто нужно рассказать об этом всем», — прокомментировал стример.

Это заявление вызвало немало критики, особенно потому, что на рынке доминируют лайв-сервисы и мультиплеерные игры с точки зрения времени, которое игроки уделяют игре, и доходов, которые они приносят. Кроме того, Shroud заявил, что никогда раньше не голосовал в престижных наградах, но в этом году намерен сделать это специально для поддержки Arc Raiders, хотя и добавил, что «все призы подтасованы в любом случае».

Реакция пользователей была быстрой и в основном противоречила позиции стримера. Один пользователь прокомментировал:

«Только потому, что он это сказал, я создам несколько аккаунтов и проголосую за Expedition 33».

Другой написал: «Игрок в FPS считает, что FPS-игра должна выиграть GOTY, какая неожиданность».

Но все же, действительно ли ARC Raiders обладает реальными шансами отобрать главный игровой трофей года у Clair Obscur: Expedition 33? Это может быть сложно, учитывая, что это игра, ориентированная на многопользовательский режим. В то же время, с учетом невероятного успеха шутера (игра уже стала третьей по рейтингу игрой года на OpenCritic) на фоне высокой популярности, конкуренция вполне может оказаться весьма жесткой, учитывая еще таких претендентов, как Kingdom Come: Deliverance 2, Ghost of Yotei и Death Stranding 2.

Правда, не стоит забывать, что на долю игроков приходится всего 10% от общего числа голосов, на основании которых и присуждаются награды на The Game Awards 2025 — а ведь Shroud, несомненно, рассчитывает на награду на этой престижной церемонии. Остальные 90% голосов принадлежат отраслевым журналистам, которых может быть гораздо сложнее убедить в том или ином выборе.