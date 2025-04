Пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 получила самый высокий рейтинг от игроков на Metacritic

Французская студия Sandfall Interactive не успела толком отметить новый рекорд по числу одновременных игроков в Clair Obscur: Expedition 33 за прошедшие выходные, как за горизонтом уже появилось новое достижение. Безупречно красивая пошаговая ролевая игра неожиданно стала самой высоко оцененной пользователями игрой на агрегаторе Metacritic, обойдя культовые проекты прошлых лет и даже такое любимое дополнение, как "Кровь и вино" для Ведьмака 3.

Согласно данным, опубликованным изданием Forbes, Clair Obscur: Expedition 33 собрала впечатляющий пользовательский рейтинг — 9,6 из 10 на Metacritic. Среди сотен отзывов игроков проект выделяется не только высоким баллом, но и заметным отрывом от других признанных шедевров игровой индустрии. К примеру, дополнение Blood and Wine для The Witcher 3 имеет рейтинг 9,3, The Legend of Zelda: Ocarina of Time — 9,1, а такие громкие релизы последних лет, как Baldur’s Gate 3 и The Last of Us, удерживают планку на уровне 9,2.

На фоне прочих успешных проектов 2025 года, включая The Blue Prince и приближающийся вероятный релиз GTA 6, достижения Clair Obscur: Expedition 33 выглядят особенно впечатляюще. Несмотря на то, что в дальнейшем рейтинг может немного скорректироваться с притоком новых отзывов, сейчас игра уже уверенно закрепилась в статусе одного из главных претендентов на звание "игры года".

Особую ценность ситуации подчеркивает и тот факт, что за разработкой стоит молодая и сравнительно небольшая команда из 33 человек. Вдохновленная классическими японскими ролевыми играми, Clair Obscur смогла не только найти свою аудиторию, но и получить широкое признание, сравнимое с величайшими представителями жанра.

Как долго игра удержит столь высокий рейтинг — покажет время. Однако уже сейчас Clair Obscur: Expedition 33 вошла в историю как один из самых ярких дебютов последних лет.