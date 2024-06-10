Пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 получит перевод на русский язык

Компания-разработчик Sandfall Interactive представила пошаговую ролевую игру Clair Obscur: Expedition 33, действие которой разворачивается в мире, вдохновленном французской эпохой La Belle Époque. Игра была анонсирована с трейлером на недавней выставке Xbox Games Showcase.
Основной сеттинг игры вдохновлен периодом французской истории, славящимся своим искусством. Игроки берут на себя роль экспедиторов, отправляющихся на невозможный квест, чтобы положить конец циклу смерти.
По мере того как игроки будут исследовать мир, вдохновленный историей, искусством и культурой Франции, им предстоит сразиться с множеством врагов с помощью пошаговой боевой системы игры. Однако по пути будет множество красивых пейзажей, которые игроки смогут исследовать с помощью управления от третьего лица.
Боевые действия в Clair Obscur: Expedition 33, судя по всему, вдохновлены японскими ролевыми играми: игроки выбирают конкретные действия, которые будут совершать их персонажи в каждый ход. Кроме того, в реальном времени будут появляться подсказки, которые игроки должны будут выполнять, чтобы нанести больший урон, блокировать или парировать определенные атаки.
Русскоговорящим игрокам будет приятно узнать, что игра получит текстовый перевод на русский язык.Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в 2025 году.