После Clair Obscur: Expedition 33 Чарли Кокс приступил к работе над новой игрой

Актёр Чарли Кокс, известный по роли Сорвиголовы, рассказал, что принимает участие в разработке новой видеоигры. Проект пока находится на очень ранней стадии производства, поэтому подробности о нём не раскрываются.

По словам Кокса, работа над новой игрой стала для него очередным шагом в освоении видеоигровой индустрии после участия в Clair Obscur: Expedition 33. Актёр отметил, что процесс оказался гораздо сложнее, чем он ожидал.

Он признался, что актёрская игра в видеоиграх требует совершенно другого подхода. Даже опытным актёрам, по его словам, приходится осваивать новые навыки и привыкать к специфике работы, будь то запись реплик, взаимодействие с персонажами без партнёров по сцене или участие в процессе захвата движения.

Кокс добавил, что воспринимает эту работу как новый творческий вызов. Ему интересно пробовать себя в другом формате и постепенно разбираться в особенностях игровой индустрии.

Пока неизвестно, какую именно роль исполнит актёр и к какому жанру будет относиться новый проект. Однако Кокс отметил, что с радостью принимает участие в подобных проектах, если индустрия считает его подходящим для них.

Актёр также подчеркнул, что ему нравится наблюдать за тем, как видеоигры объединяют работу большого количества специалистов — от актёров до технических команд, благодаря которым все элементы в итоге складываются в единый результат.