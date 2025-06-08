"Посмотрите на эти чертовы титры" - разработчикам не понравилось заявление Джеффа Кили, хотя его намерения были благими

Выступая на Summer Game Fest 2025, Джефф Кили отметил успех игр, разработанных небольшими командами. Он заявил, что они способны конкурировать с самыми крупными проектами, и привел в пример Clair Obscur: Expedition 33, назвав эту игру "монументальным достижением команды из менее чем 30 разработчиков".

Это явная неправда. Если не принимать во внимание тот факт, что в самой студии Sandfall Interactive работает чуть более 30 человек, свою лепту в успех игры внесли гораздо больше людей, в чем можно легко убедиться, посмотрев титры. Недавно был опубликован отрывок из документального фильма о создании Expedition 33, в котором показаны сцены с участием актеров motion capture, без которых интерлюдии выглядели бы не так хорошо.

Кили также похвалил R.E.P.O. и Schedule I, подчеркнув, что, несмотря на небольшие команды разработчиков, им удается превзойти достижения AAA-тайтлов. Однако некоторые разработчики не в восторге от такой зацикленности на маленьких командах. Майк Бител, основатель Bithell Games, отмечает, что вклад внешних сотрудников не учитывается.

Невероятно поразительно, как часто "армия внешних сотрудников из-за пределов Америки и Западной Европы" упускается из виду, когда речь заходит о размере этих команд. И это то, что я нахожу действительно неудобным.

LocalThunk, создатель прошлогоднего хита Balatro, в свою очередь, отметил, что его тоже часто называют единственным автором игры, что способствует формированию повествования в стиле "Давид против Голиафа". Разработчик призывает людей просто взглянуть на титры, чтобы узнать, сколько людей на самом деле создавали игру.

Люди и СМИ часто говорят, что Balatro был создан "одним парнем". Мне кажется, что, к сожалению, это может немного подогреть историю о Давиде и Голиафе. Нет, это был не "один парень" - посмотрите хотя бы на чертовы финальные титры.

Майк Фаттер, продюсер и консультант по лицензированию, также затронул тему Expedition 33. При этом он упомянул о том, как Кили заявил, что экшн Acts of Blood разрабатывался "программистом-одиночкой с помощью девяти друзей".

Я также чувствовал себя очень неловко из-за этого. И не только потому, что цифры не сходятся. Один разработчик плюс девять работающих с ним друзей - это десять человек... а не один. Expedition 33 - это огромный успех, но ее создавали не 30 человек. Субподрядчики сыграли ключевую роль. Это опасный путь, по которому мы идем.

Хотя стоит оценить энтузиазм Кили в отношении продвижения и признания успехов небольших команд разработчиков, не стоит перегибать палку. Видеоигры часто являются результатом работы многих людей, чей даже небольшой вклад заслуживает признания.