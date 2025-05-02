Президент Франции поздравил авторов Clair Obscur: Expedition 33 с большим успехом

Спустя 14 лет после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск преподнес президенту США Бараку Обаме копию The Witcher 2 в качестве официального дипломатического подарка, президент Франции Эммануэль Макрон тоже решил поучаствовать в акции «признания культурной ценности видеоигр». Президент Франции отметил большой успех французской студии Sandfall Interactive с игрой Clair Obscur: Expedition 33.

Миллион копий и на сегодняшний день одна из самых рейтинговых игр в истории: и да, она французская! - написал Макрон в Instagram. Поздравляю Sandfall Interactive и всех создателей Expedition 33. Вы - яркий пример смелости и креативности Франции.

Clair Obscur: Expedition 33 действительно является хитом, как с точки зрения критики, так и с коммерческой точки зрения: Только в Steam за неделю после релиза количество одновременных игроков в игре составило более 100 тысяч человек, а суммарный балл 92 % на Metacritic - это цифра, о которой многие разработчики могут только мечтать. Всего через три дня после релиза игра разошлась тиражом в 1 миллион копий.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна для PlayStation 5, Xbox Series (Xbox Game Pass) и PC (Steam и Epic Games Store).