Президент Франции поздравил авторов Clair Obscur: Expedition 33 с большим успехом

Спустя 14 лет после того, как премьер-министр Польши Дональд Туск преподнес президенту США Бараку Обаме копию The Witcher 2 в качестве официального дипломатического подарка, президент Франции Эммануэль Макрон тоже решил поучаствовать в акции «признания культурной ценности видеоигр». Президент Франции отметил большой успех французской студии Sandfall Interactive с игрой Clair Obscur: Expedition 33.
Миллион копий и на сегодняшний день одна из самых рейтинговых игр в истории: и да, она французская! - написал Макрон в Instagram. Поздравляю Sandfall Interactive и всех создателей Expedition 33. Вы - яркий пример смелости и креативности Франции.
Clair Obscur: Expedition 33 действительно является хитом, как с точки зрения критики, так и с коммерческой точки зрения: Только в Steam за неделю после релиза количество одновременных игроков в игре составило более 100 тысяч человек, а суммарный балл 92 % на Metacritic - это цифра, о которой многие разработчики могут только мечтать. Всего через три дня после релиза игра разошлась тиражом в 1 миллион копий.
Clair Obscur: Expedition 33 доступна для PlayStation 5, Xbox Series (Xbox Game Pass) и PC (Steam и Epic Games Store).
Блин, лучше бы этот чувак только в игры играл, а не политикой занимался. С учетом того, что он в последнее время говорит в мировой политике, реально лучше бы в игры играл.
Играючи занимается политикой…
Нашелся кто высказаться, последний "человек" во франции на чье мнение всем плевать.
Когда надо, игры - зло, оскверняющее поколения. А когда надо, игра - гордость нации, культурное и технологическое достижение.
Болтовня проститутски мыслящих политиков не обладает ценностью в игровом сообществе. Игра хорошая, потому что её делали талантливые авторы, а не потому что вывалились из матери в какой-то определённой стране. Хотя влияние французской культуры и её презентация в игре - имеет место, это глупо отрицать.
Хоть мне эта игра и не понравилась, но в основном, французики клепают очень годные игры.
Как раз таки наоборот. 1 алмаз в куче гов*а.
пох в такое не играю
Типикал пиар шум. Любой политик стремится присосаться к успеху.
Интереснее то, что в ответ ему прислали багет.
Если я не ошибаюсь, то студия вроде бы получала частично финансирование от гос. структур. Если это так, то Макрон условно таки имеет отношение к этой игре.
Вообще же, это один из плюсов игры, что она пышет своей национальной идентичностью, но, как говорится, это происходит не благодаря, а вопреки современным тенденциям выпускать продукт в каком-то общестандартизированном "западном" виде, или еще хуже, наполненным подлизыванием всяким меньшинствам.
Тем временем в РФ отжимают Лесту))