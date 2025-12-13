Президент Франции поздравил Sandfall Interactive и Clair Obscur: Expedition 33 с триумфом на The Game Awards

Президент Франции Эммануэль Макрон публично поздравил студию Sandfall Interactive с триумфом на международной церемонии The Game Awards.

Clair Obscur Expedition 33 удостоилась 9 наград, установив тем самым новый рекорд мероприятия и впервые в истории забрав главный приз для французского проекта. В своем обращении Макрон назвал это событие историческим, подчеркнув значительный вклад коллектива разработчиков в развитие игровой индустрии страны.

При этом издание Eurogamer напоминает, что в 2023 году Макрон критически высказывался о видеоиграх и утверждал, что они приводят к увеличению насилия среди молодёжи.