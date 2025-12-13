Президент Франции поздравил Sandfall Interactive и Clair Obscur: Expedition 33 с триумфом на The Game Awards

Президент Франции Эммануэль Макрон публично поздравил студию Sandfall Interactive с триумфом на международной церемонии The Game Awards.
Clair Obscur Expedition 33 удостоилась 9 наград, установив тем самым новый рекорд мероприятия и впервые в истории забрав главный приз для французского проекта. В своем обращении Макрон назвал это событие историческим, подчеркнув значительный вклад коллектива разработчиков в развитие игровой индустрии страны.
При этом издание Eurogamer напоминает, что в 2023 году Макрон критически высказывался о видеоиграх и утверждал, что они приводят к увеличению насилия среди молодёжи.
Это незаслуженный триумф. Игра объективно хороша, но столько наград не заслужила.
А какая альтернатива? (я просто вообще не играл в номинантов, понятия не имею что лучше. Друзья ккд2 хвалили, экспедицию хвалили. А кто еще?)
Какой год, такая и игра...
Ну кроме ее и ккд2 и не было хороших игр в этом году, ну экспедиция достойная игра этих наград больше чем ккд2, по моему мнению
Прошел пролог и немного первого акта. Игра муторная-муть, при чем во всех смыслах, начиная с боевой системы (сильно напомнила современные мобильные гриндилки, которые еще и сами в себя играть могут с автобоем) и заканчивая завязкой и историей, не понравилась совершено.
Искренне не понимаю, как такая шляпа могла забрать столько наград, Expedition 33 категории B максимум, на первом месте должна была быть KCD2, судьей на мыло, или на кол, их явно купили!!!
не отражает объективной точки зрения,кучка решила и выбрала
Даже президент Франции калоед, не разу не поздравил Ubisoft с успехами. А ведь Франция почти 30 лет колоссальные деньги получала с выплат налогов Ubisoft.
Вот это эксклюзив от PG-иксперда, даже Макрон такого не знал!
Да уже со всех сторон зализали это сраный обсёр )) Где бы и кто бы ещё подлизнул ))
У Юбиков подгорает от этой новости.
Не думаю, они настолько конвейер, что им уже насрать. Все люди искусства оттуда давно свалили. Им, думаю, обидно, но в 00-10 игры не были популярно у всех людей, ток у геймеров.
