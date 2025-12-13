ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 3 475 оценок

Президент Франции поздравил Sandfall Interactive и Clair Obscur: Expedition 33 с триумфом на The Game Awards

AceTheKing AceTheKing

Президент Франции Эммануэль Макрон публично поздравил студию Sandfall Interactive с триумфом на международной церемонии The Game Awards.

Clair Obscur Expedition 33 удостоилась 9 наград, установив тем самым новый рекорд мероприятия и впервые в истории забрав главный приз для французского проекта. В своем обращении Макрон назвал это событие историческим, подчеркнув значительный вклад коллектива разработчиков в развитие игровой индустрии страны.

При этом издание Eurogamer напоминает, что в 2023 году Макрон критически высказывался о видеоиграх и утверждал, что они приводят к увеличению насилия среди молодёжи.

31
24
Комментарии:  24
North235

Это незаслуженный триумф. Игра объективно хороша, но столько наград не заслужила.

29
A E

А какая альтернатива? (я просто вообще не играл в номинантов, понятия не имею что лучше. Друзья ккд2 хвалили, экспедицию хвалили. А кто еще?)

4
PanKotovsky

Какой год, такая и игра...

5
zSpartacuSz

Ну кроме ее и ккд2 и не было хороших игр в этом году, ну экспедиция достойная игра этих наград больше чем ккд2, по моему мнению

3
Unmuted

Прошел пролог и немного первого акта. Игра муторная-муть, при чем во всех смыслах, начиная с боевой системы (сильно напомнила современные мобильные гриндилки, которые еще и сами в себя играть могут с автобоем) и заканчивая завязкой и историей, не понравилась совершено.
Искренне не понимаю, как такая шляпа могла забрать столько наград, Expedition 33 категории B максимум, на первом месте должна была быть KCD2, судьей на мыло, или на кол, их явно купили!!!

19
Саша Борцов

женщины в этой игре больше похожи на женщин, чем его жена.

18
Pahant0Ss
7
Bibendi

Скажите ему уже кто-нибудь, что его жена это русский "агент под прикрытием" Алексей Панин.

5
Саша Борцов Pahant0Ss

это мужик.

1
WerGC

не отражает объективной точки зрения,кучка решила и выбрала

17
Рикочико

Даже президент Франции калоед, не разу не поздравил Ubisoft с успехами. А ведь Франция почти 30 лет колоссальные деньги получала с выплат налогов Ubisoft.

15
ratte88

Он с неграми тёрься, ему не до этого было

4
Рикочико ratte88

Ну тёрся и тёрся. Что бухтеть то.

4
Миханик Шестеренкин ratte88

Вот это эксклюзив от PG-иксперда, даже Макрон такого не знал!

3
Tsssss

Да уже со всех сторон зализали это сраный обсёр )) Где бы и кто бы ещё подлизнул ))

14
thepost

У Юбиков подгорает от этой новости.

4
ratte88

Не думаю, они настолько конвейер, что им уже насрать. Все люди искусства оттуда давно свалили. Им, думаю, обидно, но в 00-10 игры не были популярно у всех людей, ток у геймеров.

2
enigmahas

Надеюсь жена его за это не побьёт?

3
Velander

собсна это есть предмет ради чего эту дичь форсили...франция исчо не утонула

1
qDan

В одной ифрапейской стране, мэры победоносно открывали публичные сортиры, а в другой ифрапейской стране - аж целый тсарёк побежал лобызать типовую в общем-то жрпг, потому что хранцуский анало'гов'нет.

Не понятно правда, чего он пытался добиться своим вскукареком, учитывая тот факт что помощи местной "игровой индустрии" за эти годы он не оказывал, зато неслабо взвинтил налоги и для производителей и для игроков, попутно сажая и отстреливая несогласных в лице "жёлтых жилетов".

Впрочем, после гигапозорной оленьпиады, действиями Микрона уже сложно удивляться.

