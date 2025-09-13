Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли 4,4 млн копий

Каким знаменательным выдался 2025 год для Sandfall Interactive и их ролевого шедевра Clair Obscur: Expedition 33. Дебютная игра французской студии вышла одновременно с ремейком Oblivion, но благодаря восторженным отзывам критиков и сарафанному радио она сразу же привлекла огромное количество игроков.

Недавно разработчики подтвердили, что продажи игры составили 4,4 миллиона копий.

Ранее команда объявляла, что игра достигла отметки в 500 000 проданных копий менее чем за 24 часа после релиза. За этим последовал всего два дня спустя пост в Twitter/X, в котором говорилось, что игра преодолела отметку в 1 миллион проданных копий за три дня. Позже Sandfall подтвердила, что тираж игры официально достиг 3,3 миллиона всего за 33 дня после запуска.

Пиковый онлайн в Steam составляет 145 063 игрока, который был достигнут 4 мая.