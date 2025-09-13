Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли 4,4 млн копий

Каким знаменательным выдался 2025 год для Sandfall Interactive и их ролевого шедевра Clair Obscur: Expedition 33. Дебютная игра французской студии вышла одновременно с ремейком Oblivion, но благодаря восторженным отзывам критиков и сарафанному радио она сразу же привлекла огромное количество игроков.
Недавно разработчики подтвердили, что продажи игры составили 4,4 миллиона копий.
Ранее команда объявляла, что игра достигла отметки в 500 000 проданных копий менее чем за 24 часа после релиза. За этим последовал всего два дня спустя пост в Twitter/X, в котором говорилось, что игра преодолела отметку в 1 миллион проданных копий за три дня. Позже Sandfall подтвердила, что тираж игры официально достиг 3,3 миллиона всего за 33 дня после запуска.
Пиковый онлайн в Steam составляет 145 063 игрока, который был достигнут 4 мая.
Назвать этот кал шедевром - это пипец какой то🤦 // Василий Горский
Игра кал, сделана специально для идиотов
Хейтерки, что с лицом? Тут где-то клоун пробегал помню, убеждал, что игру даже 10% не пройдёт спустя месяц после релиза))
А прошли?
40%
Это притом что игра в геймпасе со старта была
Игра с интересным сюжетом, но геймплей может отталкивать конечно. Так же у меня есть вопросы к исполнению: анимации, управление, детализация - бедновато.
Пошаговые бои, да не для всякого
Учитывая, что бюджет, скорее всего(достоверно не известно) был не очень большой, то к качеству исполнения грех придираться. Локации выглядят причудливо, но вполне эстетично и довольно детализировано, герои не уроды, даже наоборот, вполне не плохо оптимизировано, играется плавно, несмотря на то что это анрил5. Крч, я это к тому, что на свои деньги все четко там, есть проэкты похуже и подороже.
Нужен спин-офф про экспедицию 60 - Гигачады на мускулах прошли игру. Кому нужна эта магия и снаряга,если можно тупо ПОДКАЧАТЬСЯ и сносить всё брутфорсом )
Ну вот опять. Ноунейм команда сделала игру за три копейки и продала уже 4,5 ляма и честно про это говорит. А тем временем в Ассассинс Крид Шедоус погладили триллиард сикстиллионов котиков))) А о продажах не слова. Вот и думайте.