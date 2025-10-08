Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли 5 млн копий. Игра получит новый контент

В апреле Clair Obscur: Expedition 33 покорила игровой мир своим захватывающим сюжетом и безупречной презентацией. И, судя по всему, это качество отразилось на продажах.

Французская независимая компания-разработчик видеоигр Sandfall Interactive, а также издатель и креативная студия Kepler Interactive объявили в пресс-релизе, что с момента выхода в апреле 2025 года Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом более пяти миллионов копий на всех платформах, за исключением Nintendo Switch и Switch 2.

Кроме того, саундтрек игры, написанный Лориеном Тестаром, с момента выхода на цифровых музыкальных платформах прослушали более 333 миллионов раз, проведя более 10 недель на первом месте в чартах Billboard Classical & Classical Crossover Album. Он также достиг первого места в iTunes Top 100 Albums Chart в девяти странах.

В честь этого важного события Sandfall и Keppler анонсировали новое обновление игры, которое сейчас разрабатывается для всех платформ. Оно будет включать в себя несколько дополнений, в том числе:

Новый игровой мир, переносящий персонажей Expedition 33 в совершенно новую локацию с новыми противниками и сюрпризами.

Новые сложные битвы с боссами, которые предстоит пройти игрокам на поздних этапах игры.

Новые костюмы для каждого участника экспедиции, предоставляющие ещё больше возможностей для персонализации на протяжении всего приключения.

Новые локализации текста и пользовательского интерфейса на чешский, украинский, латиноамериканский испанский, турецкий, вьетнамский, тайский и индонезийский языки, благодаря чему общее число поддерживаемых языков достигло 19.

Поклонников ждут ещё больше сюрпризов.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в GOG, Steam и Epic Game Store.