Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли 5 млн копий. Игра получит новый контент

В апреле Clair Obscur: Expedition 33 покорила игровой мир своим захватывающим сюжетом и безупречной презентацией. И, судя по всему, это качество отразилось на продажах.
Французская независимая компания-разработчик видеоигр Sandfall Interactive, а также издатель и креативная студия Kepler Interactive объявили в пресс-релизе, что с момента выхода в апреле 2025 года Clair Obscur: Expedition 33 разошлась тиражом более пяти миллионов копий на всех платформах, за исключением Nintendo Switch и Switch 2.
Кроме того, саундтрек игры, написанный Лориеном Тестаром, с момента выхода на цифровых музыкальных платформах прослушали более 333 миллионов раз, проведя более 10 недель на первом месте в чартах Billboard Classical & Classical Crossover Album. Он также достиг первого места в iTunes Top 100 Albums Chart в девяти странах.
В честь этого важного события Sandfall и Keppler анонсировали новое обновление игры, которое сейчас разрабатывается для всех платформ. Оно будет включать в себя несколько дополнений, в том числе:
- Новый игровой мир, переносящий персонажей Expedition 33 в совершенно новую локацию с новыми противниками и сюрпризами.
- Новые сложные битвы с боссами, которые предстоит пройти игрокам на поздних этапах игры.
- Новые костюмы для каждого участника экспедиции, предоставляющие ещё больше возможностей для персонализации на протяжении всего приключения.
- Новые локализации текста и пользовательского интерфейса на чешский, украинский, латиноамериканский испанский, турецкий, вьетнамский, тайский и индонезийский языки, благодаря чему общее число поддерживаемых языков достигло 19.
- Поклонников ждут ещё больше сюрпризов.
Clair Obscur: Expedition 33 доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в GOG, Steam и Epic Game Store.
Какие у всех бошки здоровые ха ха. Особенно у женских персонажей (лоли тема что ли?) Как можно серьёзно воспринимать сюжет игры с такой рисовкой?
Эм, я прошел игру на 100% и у меня даже мысли ни разу не возникло, что там что-то здоровое, ты видимо под каким-то особым углом смотришь, ну да ладно, бывает.
так оно ж jrpg во всем
Вторую часть жду. Игра оканчивается очень неоднозначно, с намёком на продолжение.
Всё ждём. Главное, чтобы в конвейер дерьмового сюжета не превратилась, как это сделали с финалкой (без обид ребят, чисто моё мнение)
нет там никаких намёков на продолжение, у тебя 2 совершенно разные и совершенно законченные концовки
Сперва чуть не дропнул игру, хотя в начале на моменте когда люди исчезали немного за душу взяли. И после эпизод когда "Густав со стариком махался" я вообще с шарами на лбу сидел и поверить не мог. Патом неделю вообще не помню, каждый вечер залипал. Саймон зараза, как же я его падлу ненавижу.
Сюжет слишком сентиментальный, может поэтому и зашла игра? // Егор Целищев
Сложные? На поздних этапах игры? Стендаль делает вжух и босса нет.
Ну или Маэль просто вежливо попросит их удалиться с холста.
А какой билд надо для неё сварганить что бы шотнуть гоммажем Симона?
А ведь изначально они говорили, что никаких DLC и вообще распыляться не хотят, будут пилить новую игру в новом IP. Видать передумали.