Продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 1 млн копий

24 апреля состоялся релиз высокооценённой пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33 от небольшой студии Sandfall Interactive, основанной выходцами из Ubisoft. Игра сразу привлекла внимание игроков своим уникальным стилем и интересной историей.
Сегодня разработчики сообщили отличные новости: всего за три дня с момента выхода продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 1 миллион копий. Создатели подчеркнули, что сюда входят и физические продажи, а также не учитываются игроки в Game Pass.
Пиковый онлайн в Steam превысил 95 тысяч игроков, что особенно впечатляет, учитывая близкий релиз столь крупного проекта, как The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.
Игра рассказывает о группе смельчаков, отправившихся в экспедицию, чтобы остановить Художницу — таинственное божество, ежегодно определяющее судьбу людей через магический монолит. Разработчики поблагодарили всех игроков за поддержку и веру в проект.
Напоминает мобильный шлак. Но это не удивительно мобильный гейминг та ещё зараза.
не соглашусь, даже мобильный шлак бывает лучше этого 3-х кнопочного туннеля. Как ты видишь, никто из тех, кто ставит "клоунов" под твоим комментом не смог текстом описать + игры) классика
Ах этот прекрасный паралогизм.
Очередной клоун.
меня удивляет, что "молодое" поколение стало таким неизбирательным и любой сорт испражнений для них объедение =)
сынок, я вырос на ТЕС Морровинд, Невервинтер найт, Легаси оф Кайн Соул ривер, Готике 1 и 2... я понимаю, что тебя тогда и в планах ещё не было, но даже сравнивая эти старые игры - в них больше вариативности, свободы и нужно думать. Сейчас вам картинку покажи и 3 кнопки в управлении - вы уже все мамкины деньги спустите))
обливион не забудь
Сколько же еще новостей по этому мусору будет. Бегаешь по коридорным локам без карты, смотришь каждые 2 минуты синематик и дерешься с однотипными врагами где абсолютно не важно ничего кроме парирования и уклонения, пофиг на все остальное вообще.
дошёл до того момента как всех размотали по прибытию и захотел вернуть деньги, но на это и расчёт, чтобы оттянуть 1 час до понимания шлака, а в стиме уже упрощённый возврат не доступен. Но хорошо, что я скачал пиратку и достаточно сочетания клавиш alt+del. Свап героев по нажатию Т (тупо меняет текстуру твоего)... привязанные диалоги к героям, не важного за кого ты - он начнётся с "привязанным". С самого начала никто не хочет объяснить, что за "крюк" у героя, просто нажми Е идя по коридору...надеюсь у тех, кто это назвал RPG - будет рак мозга или уже есть.
Краткий обзор: всю игру нужно вовремя нажимать пробел при использовании навыка и E+Q для уклонения и парирования. Всё, на этом механика закончилась и можно больше ничего не ждать
Так и есть, абсолютно пофиг какой у тебя там состав, какой урон, какие комбы, если ты не будешь парировать и уклоняться всегда ничего не поможет.
Если продуманно комбинировать навыки, то парировать и уклоняться можно будет меньше.
Это не правда, на средней сложности без 80 процентов парирования или уклонения ты не пройдешь боссов.
Я ведь написал меньше, безусловно, без уворотов и парирования боссов не победить, но нужно обращать внимание на механики, которые помогают быстрее вливать урон.
механика... на какую механику? у тебя 3 кнопки всю игру: E и Q + пробел. В перерывах нужно бегать от точки к точке используя W+A+S+D и для прикола прыжок, который ни на что не влияет.
Просто не понимаю чем она всем нравиться . // Алексей Пустовалов
Я тоже // Роман Чудинов
а с чего взял, что она кому-то нравится? сейчас за бабки ботов можно нагнать, а вот когда бюджет на маркетинг закончится (примерно через 2-4 недели), окажется, что 99% реальных людей тошнит от игры. Особенно призывы покупать радуют)) сами разрабы их и распространяют, чтобы хоть как-то в плюс уйти перед инвесторами.
увидим через месяц сколько процентов игру прошло до конца, там будет не больше 10-12
слишком оптимистично =) через недельку уже будет новость, что из 1 млн проданных копий было 900 тыс запросов на возврат средств
У игры высокие оценки, и не только от журналистов, так что вряд ли будут повальные возвраты.
Хейтерки, что с лицом?
// The Trees
а что с ним?
Классический пример хайпа. Так оно и работает и не только в играх.
Что-то последний ассассин хайпил посильнее, а вот проданые копии никто не озвучивает, только сколько народа поиграло. На 100% уверен, что за эти 4 дня в экспедицию поиграло больше, чем в ассассина с момента релиза // Миша Калинин
Вообщене не следил за игрой, увидел трейлер, понравилась, дождался релиза, купил, остался доволен... Какой хайп? Игра действительно хороша, цепляет история, персонажи, сейчас это редкость.
Чего у тебя так бомбит? Посту 40 минут, а ты уже 5 комментов тут настрочил))
Не успела новость выйти и столько хейтеров сразу отписалась🤔
Ты ради этого аккаунт создал? чтоб отписаться?
Новый телефон купил ,а старый пароль забыл от Гугла,можешь меня поздравить🙂
Поздравляю
Как же они пиарят игру артами/скринами Густава )
ну это же 2/3 бюджета игры, заплатить актёру за право его фейс оцифровать.
Меня позабавило насколько немногословен Густав в начале игры. Да, ага, ладно, хм. Видимо Чарли Коксу платили за количество слов.
Судя по отзывам, стоимость игры в Стиме 3 149 руб., мягко говоря, весьма завышена ?
Полностью оправдывает свою цену. Игра шикарная во всём.
300 рублей, но если можно доить девственников на тян НПС, почему нет?)) не мамонты же
Рублей на 400 было бы дешевле и нормально, думаю.
не
На ggcel купил за
если игра хорошая, то её покупают даже не смотря на возможность скачать её бесплатно... а большинство хейтеров в игру даже не играли, и вообще мало кто из хейтеров играют в игры - их развлечение сидеть на форумах и поливать игры и их разработчиков грязью... возможно дело в том, что их компы ничего кроме форумов не тянут...
Дело даже не в компьютерах. Системные требования никогда не были поводом быть озлобленным на фрагменты мира.
все что нужно знать об этой игре 💩 // The Trees
"а также не учитываются игроки в Game Pass." но я ничего не покупал... хм как то авансом считать всех пользователей виндовс и хкоробки....
Как же у хейтеров горит. И непонятно даже с чего.
Ошалеть сколько на пегаче недовольных даунов))) Уверен, что если выйдет игра 10/10, один фиг на пегаче будут орать, что это раздутое и проплаченное г@вно.
ну главное старфилд 10 из 10 и ты не даун поэтому чего тебе переживать то?
Я, в отличии от вас, даунов, не обсираю все подряд. Мне многие игры не нравятся, но ты ни одного коммента от меня не найдешь, чтобы я обсирал какую-то игру. Не нравится игра, я просто не захожу в новость в отличии от местных болезных. Лечитесь, господа.
А тебе ли не пофиг, у них своё мнение у тебя своё.
и при этом ты заходишь в тему и спорить начинаешь пахаха
Так я зашел в тему по игре, которая мне нравится. Причем я не пишу какая она офигенная и т.д. Я просто офигеваю с местного контингента)))
Хорошей игре хорошие продажи.
Как говорил один мужчина с пропеллером, в самом расцвете сил: лучше бы игра называлась Clair Obscur: Expedition 1, а продажи были 33млн.
В любом случае молодцы. Это еще релиз Обливиона им стату подпортил, но они ее поправят на ближайшей распродаже, сам планирую летом приобрести.
ну хз, что они там нашли хорошего?
Игра зашла старым поварам
В целом за пошагового жанра мимо меня, а так что по сути команда без крупного издатели смогли весьма не плохо, ubisoft наверно локти кусает, ведь от них куча народу по уходила, что ток шлак от них и выходит.
стиль и история мне и не зашли)) // Андрей Ермоленков
Творцам игры респект !