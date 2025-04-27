Продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 1 млн копий

24 апреля состоялся релиз высокооценённой пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33 от небольшой студии Sandfall Interactive, основанной выходцами из Ubisoft. Игра сразу привлекла внимание игроков своим уникальным стилем и интересной историей.

Сегодня разработчики сообщили отличные новости: всего за три дня с момента выхода продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 1 миллион копий. Создатели подчеркнули, что сюда входят и физические продажи, а также не учитываются игроки в Game Pass.

Пиковый онлайн в Steam превысил 95 тысяч игроков, что особенно впечатляет, учитывая близкий релиз столь крупного проекта, как The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Игра рассказывает о группе смельчаков, отправившихся в экспедицию, чтобы остановить Художницу — таинственное божество, ежегодно определяющее судьбу людей через магический монолит. Разработчики поблагодарили всех игроков за поддержку и веру в проект.