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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.5 318 оценок

Продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 1 млн копий

butcher69 butcher69

24 апреля состоялся релиз высокооценённой пошаговой RPG Clair Obscur: Expedition 33 от небольшой студии Sandfall Interactive, основанной выходцами из Ubisoft. Игра сразу привлекла внимание игроков своим уникальным стилем и интересной историей.

Сегодня разработчики сообщили отличные новости: всего за три дня с момента выхода продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 1 миллион копий. Создатели подчеркнули, что сюда входят и физические продажи, а также не учитываются игроки в Game Pass.

Пиковый онлайн в Steam превысил 95 тысяч игроков, что особенно впечатляет, учитывая близкий релиз столь крупного проекта, как The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

Игра рассказывает о группе смельчаков, отправившихся в экспедицию, чтобы остановить Художницу — таинственное божество, ежегодно определяющее судьбу людей через магический монолит. Разработчики поблагодарили всех игроков за поддержку и веру в проект.

44
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
boxis11

Напоминает мобильный шлак. Но это не удивительно мобильный гейминг та ещё зараза.

45
MorfIG

не соглашусь, даже мобильный шлак бывает лучше этого 3-х кнопочного туннеля. Как ты видишь, никто из тех, кто ставит "клоунов" под твоим комментом не смог текстом описать + игры) классика

23
SheriffKo MorfIG

Ах этот прекрасный паралогизм.

8
bysaturn

Очередной клоун.

5
MorfIG SheriffKo

меня удивляет, что "молодое" поколение стало таким неизбирательным и любой сорт испражнений для них объедение =)

сынок, я вырос на ТЕС Морровинд, Невервинтер найт, Легаси оф Кайн Соул ривер, Готике 1 и 2... я понимаю, что тебя тогда и в планах ещё не было, но даже сравнивая эти старые игры - в них больше вариативности, свободы и нужно думать. Сейчас вам картинку покажи и 3 кнопки в управлении - вы уже все мамкины деньги спустите))

9
ThoughtfulGerardo MorfIG

обливион не забудь

2
Partenavia

Сколько же еще новостей по этому мусору будет. Бегаешь по коридорным локам без карты, смотришь каждые 2 минуты синематик и дерешься с однотипными врагами где абсолютно не важно ничего кроме парирования и уклонения, пофиг на все остальное вообще.

22
MorfIG

дошёл до того момента как всех размотали по прибытию и захотел вернуть деньги, но на это и расчёт, чтобы оттянуть 1 час до понимания шлака, а в стиме уже упрощённый возврат не доступен. Но хорошо, что я скачал пиратку и достаточно сочетания клавиш alt+del. Свап героев по нажатию Т (тупо меняет текстуру твоего)... привязанные диалоги к героям, не важного за кого ты - он начнётся с "привязанным". С самого начала никто не хочет объяснить, что за "крюк" у героя, просто нажми Е идя по коридору...надеюсь у тех, кто это назвал RPG - будет рак мозга или уже есть.

Краткий обзор: всю игру нужно вовремя нажимать пробел при использовании навыка и E+Q для уклонения и парирования. Всё, на этом механика закончилась и можно больше ничего не ждать

19
Partenavia

Так и есть, абсолютно пофиг какой у тебя там состав, какой урон, какие комбы, если ты не будешь парировать и уклоняться всегда ничего не поможет.

4
DmitriyKats Partenavia

Если продуманно комбинировать навыки, то парировать и уклоняться можно будет меньше.

Partenavia DmitriyKats

Это не правда, на средней сложности без 80 процентов парирования или уклонения ты не пройдешь боссов.

DmitriyKats Partenavia

Я ведь написал меньше, безусловно, без уворотов и парирования боссов не победить, но нужно обращать внимание на механики, которые помогают быстрее вливать урон.

MorfIG DmitriyKats

механика... на какую механику? у тебя 3 кнопки всю игру: E и Q + пробел. В перерывах нужно бегать от точки к точке используя W+A+S+D и для прикола прыжок, который ни на что не влияет.

Пользователь ВКонтакте

Просто не понимаю чем она всем нравиться . // Алексей Пустовалов

15
Пользователь ВКонтакте

Я тоже // Роман Чудинов

2
MorfIG

а с чего взял, что она кому-то нравится? сейчас за бабки ботов можно нагнать, а вот когда бюджет на маркетинг закончится (примерно через 2-4 недели), окажется, что 99% реальных людей тошнит от игры. Особенно призывы покупать радуют)) сами разрабы их и распространяют, чтобы хоть как-то в плюс уйти перед инвесторами.

10
Partenavia MorfIG

увидим через месяц сколько процентов игру прошло до конца, там будет не больше 10-12

3
MorfIG Partenavia

слишком оптимистично =) через недельку уже будет новость, что из 1 млн проданных копий было 900 тыс запросов на возврат средств

4
DmitriyKats MorfIG

У игры высокие оценки, и не только от журналистов, так что вряд ли будут повальные возвраты.

1
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?

13
Пользователь ВКонтакте

// The Trees

2
[PainKiller]

а что с ним?

Partenavia

Классический пример хайпа. Так оно и работает и не только в играх.

8
Пользователь ВКонтакте

Что-то последний ассассин хайпил посильнее, а вот проданые копии никто не озвучивает, только сколько народа поиграло. На 100% уверен, что за эти 4 дня в экспедицию поиграло больше, чем в ассассина с момента релиза // Миша Калинин

3
Orbit0330

Вообщене не следил за игрой, увидел трейлер, понравилась, дождался релиза, купил, остался доволен... Какой хайп? Игра действительно хороша, цепляет история, персонажи, сейчас это редкость.

6
NewKidsTurbo

Чего у тебя так бомбит? Посту 40 минут, а ты уже 5 комментов тут настрочил))

1
TastelessBeatrice

Не успела новость выйти и столько хейтеров сразу отписалась🤔

8
Partenavia

Ты ради этого аккаунт создал? чтоб отписаться?

9
TastelessBeatrice Partenavia

Новый телефон купил ,а старый пароль забыл от Гугла,можешь меня поздравить🙂

Partenavia TastelessBeatrice

Поздравляю

1
Taicho

Как же они пиарят игру артами/скринами Густава )

7
MorfIG

ну это же 2/3 бюджета игры, заплатить актёру за право его фейс оцифровать.

3
Taicho MorfIG

Меня позабавило насколько немногословен Густав в начале игры. Да, ага, ладно, хм. Видимо Чарли Коксу платили за количество слов.

1
Ивасик

Судя по отзывам, стоимость игры в Стиме 3 149 руб., мягко говоря, весьма завышена ?

7
Mr Grand

Полностью оправдывает свою цену. Игра шикарная во всём.

8
MorfIG

300 рублей, но если можно доить девственников на тян НПС, почему нет?)) не мамонты же

2
SheriffKo

Рублей на 400 было бы дешевле и нормально, думаю.

1
ThoughtfulGerardo Mr Grand

не

1
Pvezident SheriffKo

На ggcel купил за

John X

если игра хорошая, то её покупают даже не смотря на возможность скачать её бесплатно... а большинство хейтеров в игру даже не играли, и вообще мало кто из хейтеров играют в игры - их развлечение сидеть на форумах и поливать игры и их разработчиков грязью... возможно дело в том, что их компы ничего кроме форумов не тянут...

7
SheriffKo

Дело даже не в компьютерах. Системные требования никогда не были поводом быть озлобленным на фрагменты мира.

2
Пользователь ВКонтакте

все что нужно знать об этой игре 💩 // The Trees

7
Alex40001

"а также не учитываются игроки в Game Pass." но я ничего не покупал... хм как то авансом считать всех пользователей виндовс и хкоробки....

6
DmitriyKats

Как же у хейтеров горит. И непонятно даже с чего.

6
ArexSOnk

Ошалеть сколько на пегаче недовольных даунов))) Уверен, что если выйдет игра 10/10, один фиг на пегаче будут орать, что это раздутое и проплаченное г@вно.

6
Partenavia

ну главное старфилд 10 из 10 и ты не даун поэтому чего тебе переживать то?

ArexSOnk Partenavia

Я, в отличии от вас, даунов, не обсираю все подряд. Мне многие игры не нравятся, но ты ни одного коммента от меня не найдешь, чтобы я обсирал какую-то игру. Не нравится игра, я просто не захожу в новость в отличии от местных болезных. Лечитесь, господа.

2
Александр Дантес

А тебе ли не пофиг, у них своё мнение у тебя своё.

Partenavia ArexSOnk

и при этом ты заходишь в тему и спорить начинаешь пахаха

ArexSOnk Partenavia

Так я зашел в тему по игре, которая мне нравится. Причем я не пишу какая она офигенная и т.д. Я просто офигеваю с местного контингента)))

2
Олег Дудин

Хорошей игре хорошие продажи.

4
maximus388

Как говорил один мужчина с пропеллером, в самом расцвете сил: лучше бы игра называлась Clair Obscur: Expedition 1, а продажи были 33млн.
В любом случае молодцы. Это еще релиз Обливиона им стату подпортил, но они ее поправят на ближайшей распродаже, сам планирую летом приобрести.

3
atrrz1

ну хз, что они там нашли хорошего?

2
Miniralka

Игра зашла старым поварам

2
kotasha

В целом за пошагового жанра мимо меня, а так что по сути команда без крупного издатели смогли весьма не плохо, ubisoft наверно локти кусает, ведь от них куча народу по уходила, что ток шлак от них и выходит.

2
EvgeniiV
2
Пользователь ВКонтакте

стиль и история мне и не зашли)) // Андрей Ермоленков

1
MadPumpkin2

Творцам игры респект !