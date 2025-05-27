Продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 3.3 млн копий

Пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от издателя Kepler Interactive и разработчика Sandfall Interactive за 33 дня с момента релиза превысила 3,3 миллиона проданных копий. Игра вышла 24 апреля на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store), а также доступна через Game Pass.
В первые сутки после релиза было продано 500 тысяч копий, за три дня — миллион, а менее чем за две недели — уже два миллиона. С тех пор к этим цифрам добавилось ещё 1,3 миллиона продаж.
В Clair Obscur: Expedition 33 игрокам предстоит возглавить Экспедицию 33 и уничтожить Красочницу — таинственную сущность, которая раз в год рисует на монолите проклятое число, и все, кто достиг его возраста, исчезают навсегда. Следующая цифра — 33, и герои отправляются на последнюю миссию, чтобы положить конец этому кругу.
Игра сочетает пошаговые бои с элементами реального времени, делая сражения более динамичными и захватывающими. Игроки могут настраивать экипировку, навыки и синергию персонажей, использовать уклонения и парирования, создавать комбо и целиться в слабые места врагов.
Мир игры вдохновлён Францией эпохи Belle Époque и наполнен сюрреалистичными противниками и красивейшими локациями — от Острова Визажей до Забытого поля битвы. Игрокам предстоит раскрыть секреты мира, найти легендарных союзников и исследовать скрытые области.
Хейтерки, что с лицом?
Я считаю заслуженно, хоть с некоторыми творческими решениями в игре категорически не согласен.
так и хочется сказать Повесточным что с белом?
Всего-то... слабо. 3 ляма - не о чем. Зачем такие посты, ну реально... то всратенький стеллар блейд будучи эксклюзивом лям насобирал, то эта параша. Копейки по факту. Ладно там ещё о вуконговских 20-ти лямах запостить можно было, ибо феномен. Но здесь же... пусть эта срань даже немножко и игру напоминает, в отличии от популярной визуальной новеллы под названием гейские врата 3.
Заслуженно. Абсолютно заслуженно. Игра просто невероятный опыт. От сюжета прост мурашки по коже
Сюжет как раз таки там мусорный.
Там сопливый графоманский высер с бульвара вместо сюжета... Просто тебя можно за дёшево купить. Вот и весь секрет.
Ещё 11 глав в думе потом можно и её
Очень не слабо стрельнула экспедиция.
А где тот паренёк, что перед выходом игры прогнозировал в одной из тем, что игра продастся 2000 копий и разработчик разорится? Уж не ставки ли у букмекеров делает уж больно прогнозы у него удаются. А разработчики молодцы игра действительно шикарная.
Ты перепутал, это же был твой парень... и он прогнозировал то, как ты порвёшся в коментах... Вот ты и порвался)
Иногда удивляюсь, нахрена вы каких-то пареньков и прочую шалупонь смотрите)) Ну ладно, я наверное просто слишком стар для такого, люблю просто сам играть в игры и вообще никого не смотрю)
На безрыбье...
Игру ещё не запускал. Но сдаётся мне, что в прежние времена она не вызвала бы такого восторга. Просто из новых релизов практически всё - повесточный шлак. Вот и взлетела на фоне.
Поздравляю!