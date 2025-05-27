Продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 3.3 млн копий

Пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от издателя Kepler Interactive и разработчика Sandfall Interactive за 33 дня с момента релиза превысила 3,3 миллиона проданных копий. Игра вышла 24 апреля на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store), а также доступна через Game Pass.

В первые сутки после релиза было продано 500 тысяч копий, за три дня — миллион, а менее чем за две недели — уже два миллиона. С тех пор к этим цифрам добавилось ещё 1,3 миллиона продаж.

В Clair Obscur: Expedition 33 игрокам предстоит возглавить Экспедицию 33 и уничтожить Красочницу — таинственную сущность, которая раз в год рисует на монолите проклятое число, и все, кто достиг его возраста, исчезают навсегда. Следующая цифра — 33, и герои отправляются на последнюю миссию, чтобы положить конец этому кругу.

Игра сочетает пошаговые бои с элементами реального времени, делая сражения более динамичными и захватывающими. Игроки могут настраивать экипировку, навыки и синергию персонажей, использовать уклонения и парирования, создавать комбо и целиться в слабые места врагов.

Мир игры вдохновлён Францией эпохи Belle Époque и наполнен сюрреалистичными противниками и красивейшими локациями — от Острова Визажей до Забытого поля битвы. Игрокам предстоит раскрыть секреты мира, найти легендарных союзников и исследовать скрытые области.