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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 1 874 оценки

Продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 3.3 млн копий

butcher69 butcher69

Пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от издателя Kepler Interactive и разработчика Sandfall Interactive за 33 дня с момента релиза превысила 3,3 миллиона проданных копий. Игра вышла 24 апреля на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store), а также доступна через Game Pass.

В первые сутки после релиза было продано 500 тысяч копий, за три дня — миллион, а менее чем за две недели — уже два миллиона. С тех пор к этим цифрам добавилось ещё 1,3 миллиона продаж.

В Clair Obscur: Expedition 33 игрокам предстоит возглавить Экспедицию 33 и уничтожить Красочницу — таинственную сущность, которая раз в год рисует на монолите проклятое число, и все, кто достиг его возраста, исчезают навсегда. Следующая цифра — 33, и герои отправляются на последнюю миссию, чтобы положить конец этому кругу.

Игра сочетает пошаговые бои с элементами реального времени, делая сражения более динамичными и захватывающими. Игроки могут настраивать экипировку, навыки и синергию персонажей, использовать уклонения и парирования, создавать комбо и целиться в слабые места врагов.

Мир игры вдохновлён Францией эпохи Belle Époque и наполнен сюрреалистичными противниками и красивейшими локациями — от Острова Визажей до Забытого поля битвы. Игрокам предстоит раскрыть секреты мира, найти легендарных союзников и исследовать скрытые области.

30
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?

23
DmitriyKats

Я считаю заслуженно, хоть с некоторыми творческими решениями в игре категорически не согласен.

7
HappyWylde

так и хочется сказать Повесточным что с белом?

dexxxx123

Всего-то... слабо. 3 ляма - не о чем. Зачем такие посты, ну реально... то всратенький стеллар блейд будучи эксклюзивом лям насобирал, то эта параша. Копейки по факту. Ладно там ещё о вуконговских 20-ти лямах запостить можно было, ибо феномен. Но здесь же... пусть эта срань даже немножко и игру напоминает, в отличии от популярной визуальной новеллы под названием гейские врата 3.

5
Kaikuttu

Заслуженно. Абсолютно заслуженно. Игра просто невероятный опыт. От сюжета прост мурашки по коже

4
MagneticEnnio

Сюжет как раз таки там мусорный.

dexxxx123

Там сопливый графоманский высер с бульвара вместо сюжета... Просто тебя можно за дёшево купить. Вот и весь секрет.

2
Unicorling

Ещё 11 глав в думе потом можно и её

3
Deathdoor

Очень не слабо стрельнула экспедиция.

3
KnDiman

А где тот паренёк, что перед выходом игры прогнозировал в одной из тем, что игра продастся 2000 копий и разработчик разорится? Уж не ставки ли у букмекеров делает уж больно прогнозы у него удаются. А разработчики молодцы игра действительно шикарная.

2
dexxxx123

Ты перепутал, это же был твой парень... и он прогнозировал то, как ты порвёшся в коментах... Вот ты и порвался)

4
MadDarkGuard

Иногда удивляюсь, нахрена вы каких-то пареньков и прочую шалупонь смотрите)) Ну ладно, я наверное просто слишком стар для такого, люблю просто сам играть в игры и вообще никого не смотрю)

Ahnx

На безрыбье...

Игру ещё не запускал. Но сдаётся мне, что в прежние времена она не вызвала бы такого восторга. Просто из новых релизов практически всё - повесточный шлак. Вот и взлетела на фоне.

2
EvgeniiV
2
komrad.tzar

Поздравляю!

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