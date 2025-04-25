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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.3 180 оценок

Продажи Clair Obscur: Expedition 33 превысили 500 тысяч копий за сутки после релиза

AceTheKing AceTheKing

Вчера состоялся релиз пошаговой высокооцененной RPG Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive.

Сегодня разработчики поблагодарили игроков и сообщили о том, что продажи игры уже превысили 500 тысяч копий - всего за сутки после релиза игры. По всей видимости издатель остался доволен продажами игры, раз решил поделиться цифрами. При этом суммарная аудитория игры еще выше, поскольку игра вышла в сервисе Game Pass.

Пиковый онлайн игры в Steam превысил 70 тысяч игроков, что стало хорошим результатом на фоне близкого релиза игры к The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Хорошей игре хорошие продажи. // Андрей Маяков

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AceTheKing

А могли бы как Ubisoft рассказывать сколько миллионов раз в игре погладили собачку и спрыгнуло за Ясукэ в стог сена)