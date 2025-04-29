Работа над саундтреком Clair Obscur: Expedition 33 заняла почти пять лет

В интервью сайту Inverse композитор Clair Obscur: Expedition 33 Лориан Тестард рассказал, что потратил на создание композиций для ролевой игры не менее пяти лет - это его первый опыт в написании музыки для игры. В общей сложности 154 композиции создают невероятный сеттинг для одной из самых удивительных игр года.

Амбициозная идея исходила от режиссера Гильома, который хотел создать по три трека для каждого окружения, а также индивидуальные темы для битв и боссов. Именно так: каждый закоулок игры отличается собственным звучанием.

"Я хотел, чтобы у всего мира была уникальная музыка. Это была огромная работа, но она того стоила", - рассказал Тестард.

К тому же, большая часть эмоций исходит от голосов. Для Тестара человеческий голос - самый мощный инструмент из всех, поэтому большую часть партитуры поет Алиса Дюпор-Персье, чей голос как будто является продолжением повествования игры. "Без голоса нет текста. А без текста я не могу рассказывать те же самые истории", - объясняет она.

И самое невероятное? О Тестаре узнали совершенно нестандартным для индустрии способом: он выкладывал по одной песне в неделю на онлайн-форуме, пока Гийом не услышал одну из них и не предложил ему сделать партитуру для крупной ролевой игры. «Пять лет спустя я здесь», - рассказал он.

Благодаря такой самоотдаче и творческой свободе саундтрек Expedition 33 уже считается одним из самых ярких за последнее время - а все началось с того, что кто-то выложил песни в интернет.