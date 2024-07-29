Раскрыты новые подробности пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33

Одним из самых ярких событий Xbox Game Showcase стал анонс предстоящей пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33. Игра привлекла внимание своей прекрасной презентацией и выбором жанра, поскольку она, похоже, возродила пошаговую AAA-JRPG.

Теперь появились новые подробности о предстоящей игре от французской команды разработчиков Sandfall Interactive в сообщении в официальном блоге PlayStation. В нем разработчики подробно рассказали о своем вдохновении, сеттинге и о том, чего ожидать.

Сообщается, что действие игры происходит в мире, сочетающем фэнтези и Прекрасную эпоху. Прекрасная эпоха — исторический период, примерно соответствующий викторианской эпохе, когда Франция процветала в период мира и просвещения.

В качестве источников вдохновения для своей игры Sandfall назвала Final Fantasy, серию Tales, скрытую жемчужину Xbox 360 Lost Odyssey и Persona. Разработчики также указали на игры FromSoftware и Devil May Cry как на источники вдохновения, поскольку игры сосредоточены на парировании. Сообщается также, что вы можете нацеливать свое дальнобойное оружие, чтобы поражать слабые места.

Игра будет включать в себя битвы с огромными боссами, которые заставят игроков выложиться по максимуму, а также рефлексивную и яркую историю. В ней Художница, таинственная и могущественная фигура, каждый год стирает всех людей определенного возраста. В начале игры в живых не остается никого старше 34 лет, а оставшиеся люди должны отправиться в Экспедицию 33, чтобы навсегда остановить Художницу.

Clair Obscur: Expedition 33 должна выйти в 2025 году.