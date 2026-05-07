Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 947 оценок

Разработчик Clair Obscur: Expedition 33 признался, что не хотел победы игры в номинации "Игра года"

IKarasik IKarasik

Технический директор и сооснователь студии Sandfall Interactive Том Гийермен рассказал, что во время наградного сезона скорее болел за другие проекты, чем за собственную игру. По его словам, в индустрии сейчас выходит много необычных и смелых проектов, которым, как он считает, важно дать больше внимания.

Гийермен отметил, что разнообразие идей и экспериментов — ключевой показатель здорового состояния игровой индустрии. Он подчеркнул, что помимо крупных релизов должны получать признание и нестандартные проекты, даже если они менее масштабные.

Несмотря на такие настроения внутри команды, Clair Obscur: Expedition 33 всё же стала одним из главных победителей сезона и собрала ряд престижных наград, включая звание «Игры года». Также проект отметился редким достижением — он одновременно конкурировал как лучший дебют и как лучший релиз года.

По мнению разработчика, подобный успех показывает, что аудитория всё чаще готова принимать новые идеи, даже если они выходят за рамки привычных жанров.

Комментарии:  18
AwkwardNathair

переоцененное калище

так он её и незаслужил

ARTI_V

Ну будем честны: игра переоценена. Свежак - да. Игра года - нет.

Tommy451
Night Driving Avenger

Ну так отказались бы от наград, и всё. Но понятное дело, что правительство Франции и инвесторы за такой благородный мув по головке не погладили бы, лучше вместо этого обесценить награды вручая GOTY середняку и называть лучшей RPG игру имеющую очень опосредованное отношение к жанру.

