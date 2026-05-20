Разработчик Diablo 4 назвал Clair Obscur: Expedition 33 примером успеха молодых и амбициозных команд

Ведущий инженер движка Diablo 4 Марцин Ундак похвалил Clair Obscur: Expedition 33 и заявил, что игра стала отличным примером того, чего может добиться небольшая, но мотивированная команда молодых разработчиков.

Во время выступления на конференции Digital Dragons Ундак затронул тему найма junior-сотрудников в современной игровой индустрии. По его словам, сегодня начинающим специалистам всё сложнее попасть в крупные студии вроде Blizzard или CD Projekt RED, поскольку циклы разработки AAA-игр заметно увеличились.

Разработчик отметил, что раньше компании чаще набирали молодых сотрудников в начале новых проектов и обучали их уже по ходу производства. Однако теперь создание одной крупной игры может занимать по семь-восемь лет, поэтому старт новых проектов происходит гораздо реже.

По словам Ундака, идеальная команда должна состоять из разработчиков с разным уровнем опыта:

«Лучшие команды — это сочетание всех уровней специалистов. Senior-разработчики отлично знают своё дело, но молодые сотрудники часто приносят больше энтузиазма и свежих идей».

В качестве примера он привёл Clair Obscur: Expedition 33:

«Недавно Expedition 33 стала отличным примером того, чего может добиться страстная команда молодых разработчиков».

При этом Ундак подчеркнул, что успех игры не означает полного отсутствия опытных специалистов. Например, креативный директор проекта Гийом Брош ранее работал в Ubisoft. Тем не менее студия Sandfall Interactive действительно активно нанимала молодых сотрудников, во многом из-за ограниченного бюджета.