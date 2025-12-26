Разработчик Witchfire и Bulletstorm считает, что уровни в Expedition 33 "плохо спроектированы", но это отличная игра

Clair Obscur: Expedition 33 — игра, любимая миллионами и считающаяся многими шедевром, а также обладательница множества наград. Однако даже те, кто ценит игру, вполне способны критиковать некоторые её аспекты, как это было в случае с Адрианом Хмелярцем, основателем Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter, Witchfire) и People Can Fly (Painkiller, Bulletstorm, Gears of War).
В интервью PCGamesN Хмелярц заявил, что есть элементы игры, которые он понимает, и другие, которые он просто не понимает, хотя он считает её игрой года 2025.
Я понимаю, что Sandfall практически не уделили времени искусственному интеллекту персонажей. Нет отслеживания движений, враги не могут перемещаться по 3D-окружению, чтобы преследовать персонажей, поэтому всё было легко создать.
Кроме того, они создали довольно статичные уровни: можно увидеть их эволюцию, потому что ранние уровни действительно в олдскульном стиле; я бы даже сказал, что у этих уровней ужасный дизайн. Однако к концу игры они становятся большими и впечатляющими: очевидно, что они учились в процессе работы.
Ещё одна вещь, которую я понимаю и ценю, это то, насколько безумна Sandfall. Французы действительно много сотрудничают с японцами в области анимации; например, когда вы заходите во французский книжный магазин, вы видите целые этажи, посвящённые комиксам, в их случае больше графическим романам, чем комиксам. Есть определённый вид воображения, который они всё ещё ценят. Я очень рад видеть японскую игру, созданную европейцами: обычно всё наоборот, японцы делают игры в европейском стиле, такие как Silent Hill. Это было захватывающе.
Я не понимаю, как им удалось создать игру с таким высоким уровнем качества: эти кат-сцены просто невероятны, абсолютно AAA-класса. Иногда даже крупные студии разработки не достигают такого качества.
В целом, они работали над игрой не так уж долго. Поэтому, когда я смотрю на игру, на время, которое они в неё вложили, и на качество, я действительно не понимаю. Я бы купил креативному директору [Гийому Броше] бутылку вина и мы бы приятно пообщались, чтобы узнать некоторые секреты. Так что то, чего они достигли, на мой взгляд, действительно впечатляет.
Идет он нахер ) Дизайн уровень там шикарный потому что :
1. Он яркий и уникальный. Это настоящий полет фантазии и таланта а не просто бесконечно расставленные стандартные горы, деревни , деревья как в других играх.
2 С какого лешего этот клоун решил что олдсульные уровни это плохо ? Мне куда приятнее проходить разные, уникальные , прикольные уровни чем шараебится туда, обратно по очередному гиганскому, однотипному ммо рпг любуясь на бесконечные , однотипные горы, деревья пытаясь их блять объехать или обойти.
Навигация в коридорных уровнях куда легче и прикольнее чем в открытых мирах. И оптимизированы они лучше.
Левелдизайн это не только художественное оформление уровней. Тут речь скорее про построение этих уровней. Условно можно положить две кишки и назвать это уровнем, а можно запариться и сделать эксплоринг левела интересным, как например в первом ДС или резиках.
Разноцветное небо с летающими мусором и камнями не делает эти коридоры-кишки с редкими полянками чем то выдающимся чел
Понятное дело, просто не очень понятна его претензия. Мол изначально игра имеет довольно простенькие локи (олд-скульные), но по мере прохождения они становятся все более разнообразными и интересными (это правда). Но по моему так и должна развиваться игра - первые простые локации, чтобы игроку было легче освоиться, потом добавляюься более интересные.
Я в эту игру не играл (и не собираюсь). Но сильно подозреваю, что там плохо спроектировано почти всё!
Ваш комментарий равносилен отзывам на озоне: не распаковывал/не пробовал, в глаза не видел, поэтому 5 звезд!😊
Вот как правильно, надо ставить кавычки :
учися студент
На счёт планировки локаций согласен.
Если кто помнит Wolfenstein Колосс там графика была вау даже сейчас она топ но там ужасный левелдизайн просто ,можно спокойно заблудится в 3х соснах а на Хабе главном такое количество дверей что в опредёлённый момент кажется что ты кругами ходишь и неможешь понять куда идти, в локациях таже песня да есть прямые но их мало. Я незнаю может у меня так было только это дичь просто была.