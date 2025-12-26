Разработчик Witchfire и Bulletstorm считает, что уровни в Expedition 33 "плохо спроектированы", но это отличная игра

Clair Obscur: Expedition 33 — игра, любимая миллионами и считающаяся многими шедевром, а также обладательница множества наград. Однако даже те, кто ценит игру, вполне способны критиковать некоторые её аспекты, как это было в случае с Адрианом Хмелярцем, основателем Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter, Witchfire) и People Can Fly (Painkiller, Bulletstorm, Gears of War).

В интервью PCGamesN Хмелярц заявил, что есть элементы игры, которые он понимает, и другие, которые он просто не понимает, хотя он считает её игрой года 2025.

Я понимаю, что Sandfall практически не уделили времени искусственному интеллекту персонажей. Нет отслеживания движений, враги не могут перемещаться по 3D-окружению, чтобы преследовать персонажей, поэтому всё было легко создать.



Кроме того, они создали довольно статичные уровни: можно увидеть их эволюцию, потому что ранние уровни действительно в олдскульном стиле; я бы даже сказал, что у этих уровней ужасный дизайн. Однако к концу игры они становятся большими и впечатляющими: очевидно, что они учились в процессе работы.



Ещё одна вещь, которую я понимаю и ценю, это то, насколько безумна Sandfall. Французы действительно много сотрудничают с японцами в области анимации; например, когда вы заходите во французский книжный магазин, вы видите целые этажи, посвящённые комиксам, в их случае больше графическим романам, чем комиксам. Есть определённый вид воображения, который они всё ещё ценят. Я очень рад видеть японскую игру, созданную европейцами: обычно всё наоборот, японцы делают игры в европейском стиле, такие как Silent Hill. Это было захватывающе.



Я не понимаю, как им удалось создать игру с таким высоким уровнем качества: эти кат-сцены просто невероятны, абсолютно AAA-класса. Иногда даже крупные студии разработки не достигают такого качества.



В целом, они работали над игрой не так уж долго. Поэтому, когда я смотрю на игру, на время, которое они в неё вложили, и на качество, я действительно не понимаю. Я бы купил креативному директору [Гийому Броше] бутылку вина и мы бы приятно пообщались, чтобы узнать некоторые секреты. Так что то, чего они достигли, на мой взгляд, действительно впечатляет.