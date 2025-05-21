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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 1 672 оценки

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 были шокированы, насколько быстро игроки побили их рекорд по урону в игре

Gutsz Gutsz

Внутреннее соревнование в студии Sandfall Interactive, задуманное как дружеское испытание на самый высокий урон за один удар в Clair Obscur: Expedition 33, неожиданно превратилось в настоящее событие среди всех фанатов игры. Как признался в недавнем интервью гейм-директор Гийом Брош, фанаты побили разработчиков всего за неделю — несмотря на то, что лидером внутри команды считался главный VFX-художник Лёо Парис.

Мы просто хотели посмотреть, кто из нас сможет нанести максимальный урон за один удар. Парис долго удерживал рекорд, но игроки... они буквально снесли всё — рекорд был побит за неделю.

— рассказывает Брош.

Дальше началось настоящее состязание уже между разработчиком и одним из поклонников игры, с серией твитов и скриншотов, в которых они поочерёдно выкладывали свои новые достижения. Как добавил арт-директор Николас Максон-Фрэнкомб, «тема росла и росла — счётчик урона увеличивался почти каждый день».

Искусство боя: лучшие навыки персонажей в Clair Obscur: Expedition 33

Брош признался, что был поражён скоростью, с которой игроки находили "сломанные" билды и использовали механику игры до предела. Вспоминая недавний ослабляющий патч для Маэль, он отметил:

Тот факт, что игроки настолько быстро поняли, как всё работает, говорит о том, насколько они любят систему.

Стоит отметить, что обсуждение высоких уронов — лишь малая часть того, чем удивило сообщество Clair Obscur: Expedition 33 за последнее время. Недавно один из энтузиастов прошёл игру на максимальной сложности, отказавшись от ключевых игровых механик, тем самым развеяв популярный миф о том, что без них победа невозможна.

"Миф разрушен": Clair Obscur: Expedition 33 прошли на максимальной сложности без самых "важных" механик

Наконец, стоит напомнить, что недавно стало известно: один из главных разработчиков Clair Obscur ранее прославился тем, что проходил Devil May Cry 5 на высокой сложности без получения урона. Этот факт всплыл совсем недавно и внёс новую глубину в восприятие боевой системы самой Expedition 33 — возможно, именно оттуда корни её безжалостной, но честной боевой механики.

Директор Clair Obscur: Expedition 33 до создания игры занимался прохождением DMC 5 без урона
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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Sarevok Achev

У ггшки лицо симпатичное, неужели игра без радужной хрени?

7
Grognac

да....все красивые ..все мужики и девушки..игра шедевр

7
Ziltoid

Даже намека на нее нет)

4
Sergey Yeremin

даже больше, там и как бы есть сцены соблазнения. нормальные )

1
jax baron

пффффф - чит на ван шотку - все рекорды побьёт

4
MadDarkGuard

К чему тут вообще тема читов? Во первых, многие вообще их не юзают, во вторых они есть только на сломанных ПК-версиях игры, на консолях их нет, да и на ПК, часто при включении читов отключаются достижения и т.д.

3
Dasdag MadDarkGuard

Ты шизик что-ли? Не говори то о чём не знаешь

MadDarkGuard Dasdag

Про читы то? И знать не хочу))) У вас своя секта с ними)

jax baron MadDarkGuard

Потихоньку появляются