Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 были шокированы, насколько быстро игроки побили их рекорд по урону в игре

Внутреннее соревнование в студии Sandfall Interactive, задуманное как дружеское испытание на самый высокий урон за один удар в Clair Obscur: Expedition 33, неожиданно превратилось в настоящее событие среди всех фанатов игры. Как признался в недавнем интервью гейм-директор Гийом Брош, фанаты побили разработчиков всего за неделю — несмотря на то, что лидером внутри команды считался главный VFX-художник Лёо Парис.

Мы просто хотели посмотреть, кто из нас сможет нанести максимальный урон за один удар. Парис долго удерживал рекорд, но игроки... они буквально снесли всё — рекорд был побит за неделю.

— рассказывает Брош.

Дальше началось настоящее состязание уже между разработчиком и одним из поклонников игры, с серией твитов и скриншотов, в которых они поочерёдно выкладывали свои новые достижения. Как добавил арт-директор Николас Максон-Фрэнкомб, «тема росла и росла — счётчик урона увеличивался почти каждый день».

Брош признался, что был поражён скоростью, с которой игроки находили "сломанные" билды и использовали механику игры до предела. Вспоминая недавний ослабляющий патч для Маэль, он отметил:

Тот факт, что игроки настолько быстро поняли, как всё работает, говорит о том, насколько они любят систему.

Стоит отметить, что обсуждение высоких уронов — лишь малая часть того, чем удивило сообщество Clair Obscur: Expedition 33 за последнее время. Недавно один из энтузиастов прошёл игру на максимальной сложности, отказавшись от ключевых игровых механик, тем самым развеяв популярный миф о том, что без них победа невозможна.

Наконец, стоит напомнить, что недавно стало известно: один из главных разработчиков Clair Obscur ранее прославился тем, что проходил Devil May Cry 5 на высокой сложности без получения урона. Этот факт всплыл совсем недавно и внёс новую глубину в восприятие боевой системы самой Expedition 33 — возможно, именно оттуда корни её безжалостной, но честной боевой механики.