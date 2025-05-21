Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 были шокированы, насколько быстро игроки побили их рекорд по урону в игре

Внутреннее соревнование в студии Sandfall Interactive, задуманное как дружеское испытание на самый высокий урон за один удар в Clair Obscur: Expedition 33, неожиданно превратилось в настоящее событие среди всех фанатов игры. Как признался в недавнем интервью гейм-директор Гийом Брош, фанаты побили разработчиков всего за неделю — несмотря на то, что лидером внутри команды считался главный VFX-художник Лёо Парис.
Мы просто хотели посмотреть, кто из нас сможет нанести максимальный урон за один удар. Парис долго удерживал рекорд, но игроки... они буквально снесли всё — рекорд был побит за неделю.
— рассказывает Брош.
Дальше началось настоящее состязание уже между разработчиком и одним из поклонников игры, с серией твитов и скриншотов, в которых они поочерёдно выкладывали свои новые достижения. Как добавил арт-директор Николас Максон-Фрэнкомб, «тема росла и росла — счётчик урона увеличивался почти каждый день».
Брош признался, что был поражён скоростью, с которой игроки находили "сломанные" билды и использовали механику игры до предела. Вспоминая недавний ослабляющий патч для Маэль, он отметил:
Тот факт, что игроки настолько быстро поняли, как всё работает, говорит о том, насколько они любят систему.
Стоит отметить, что обсуждение высоких уронов — лишь малая часть того, чем удивило сообщество Clair Obscur: Expedition 33 за последнее время. Недавно один из энтузиастов прошёл игру на максимальной сложности, отказавшись от ключевых игровых механик, тем самым развеяв популярный миф о том, что без них победа невозможна.
Наконец, стоит напомнить, что недавно стало известно: один из главных разработчиков Clair Obscur ранее прославился тем, что проходил Devil May Cry 5 на высокой сложности без получения урона. Этот факт всплыл совсем недавно и внёс новую глубину в восприятие боевой системы самой Expedition 33 — возможно, именно оттуда корни её безжалостной, но честной боевой механики.
У ггшки лицо симпатичное, неужели игра без радужной хрени?
да....все красивые ..все мужики и девушки..игра шедевр
Даже намека на нее нет)
даже больше, там и как бы есть сцены соблазнения. нормальные )
пффффф - чит на ван шотку - все рекорды побьёт
К чему тут вообще тема читов? Во первых, многие вообще их не юзают, во вторых они есть только на сломанных ПК-версиях игры, на консолях их нет, да и на ПК, часто при включении читов отключаются достижения и т.д.
Ты шизик что-ли? Не говори то о чём не знаешь
Про читы то? И знать не хочу))) У вас своя секта с ними)
Потихоньку появляются