Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 черпали вдохновение из Lies of P, чтобы поднять планку качества

Команда разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 рассказала, что успех Lies of P вдохновил их поднять планку качества своей пошаговой ролевой игры. Гийом Брош, генеральный директор Sandfall Interactive, поделился, что был впечатлён качеством souls-like игры от Neowiz и заметил интересное сходство между двумя проектами.

Мы разделяли общее мнение о том, что Прекрасная эпоха — уникальный и малоизученный сеттинг в видеоиграх. Когда я играл в Lies of P, я подумал: «Ух ты, это действительно потрясающе, так что нам нужно вывести нашу игру на новый уровень“».

Среди элементов, которые больше всего впечатлили Броша, был отель Крат, похожий на виллу Дессендре из Clair Obscur: Expedition 33, а также проигрыватели пластинок, присутствующие в обеих играх.

Брош даже пошутил, что во время разработки эти элементы были ещё более схожи, из-за чего геймеры могли подумать, что его игра — копия Lies of P. Несмотря на сходство, оба проекта разрабатывались независимо друг от друга, вдохновляясь лишь эстетикой Прекрасной эпохи и некоторыми элементами souls-like.