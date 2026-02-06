Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive получили награду от Министерства культуры Франции

Вслед за мировым успехом Clair Obscur: Expedition 33, французские власти официально наградили разработчиков из Sandfall Interactive.

Сотрудники студии были удостоены звания рыцарей Ордена искусств и литературы министром культуры Франции Рашидой Дати. Для французской индустрии видеоигр это является довольно редкой честью.

Sandfall поделился фото с церемонии и кратким комментарием на LinkedIn.

«Эта награда является для нас большой честью, и мы выражаем глубокую благодарность, в первую очередь, нашей команде, которая создала этот мир, а также миллионам игроков, которые вдохнули в него жизнь. Мы надеемся, что наше путешествие вдохновит всех, кто хочет рискнуть и создать собственное произведение».

Такое признание резко контрастирует с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что он готов запретить в стране видеоигры, которые сочтут слишком «жестокими» для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.