Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 703 оценки

Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 из Sandfall Interactive получили награду от Министерства культуры Франции

Gruz_ Gruz_

Вслед за мировым успехом Clair Obscur: Expedition 33, французские власти официально наградили разработчиков из Sandfall Interactive.

Сотрудники студии были удостоены звания рыцарей Ордена искусств и литературы министром культуры Франции Рашидой Дати. Для французской индустрии видеоигр это является довольно редкой честью.

Sandfall поделился фото с церемонии и кратким комментарием на LinkedIn.

«Эта награда является для нас большой честью, и мы выражаем глубокую благодарность, в первую очередь, нашей команде, которая создала этот мир, а также миллионам игроков, которые вдохнули в него жизнь. Мы надеемся, что наше путешествие вдохновит всех, кто хочет рискнуть и создать собственное произведение».

Такое признание резко контрастирует с недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что он готов запретить в стране видеоигры, которые сочтут слишком «жестокими» для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

Dark1994

Хейтерки, лицо к осмотру)

15
CheckDevNull
Clair Obscur: Expedition 33 получили награду...
12
Madiark

Токсичные хейтеры пг фас

12
QuerulousLytton
заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что он готов запретить в стране видеоигры, которые сочтут слишком «жестокими» для несовершеннолетних в возрасте до 15 лет.

По-моему, детей скорее травмирует лицо жены Макрона, чем самые жестокие игры

5
Tommy451

А у нас за Смуту что разрабы получили?

2
Richard Batsbаk

Фуф, а то давно наград не брали, я уже переживать начал))

1
Demian Averon