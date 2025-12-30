Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 не ожидали оценок выше 80, но игра взяла 90+ на Metacritic

Студия Sandfall Interactive призналась, что изначально не рассчитывала на столь оглушительный успех Clair Obscur: Expedition 33. Несмотря на то что игра стала одним из главных хитов 2025 года и собрала целую россыпь наград «Игра года», внутри команды ожидания были куда более сдержанными.
В интервью журналу Edge продюсер проекта Франсуа Мёрисс рассказал, что за 6–12 месяцев до релиза разработчики провели внутренние «пробные рецензии», по итогам которых прогнозируемая оценка колебалась в районе 80 баллов на Metacritic. Ближе к завершению разработки официальной целью команды стало достижение отметки в 85 баллов — ради этого в последние месяцы авторы сосредоточились на дополнительной полировке, балансе и улучшении общего качества.
«Мы надеялись на 85, но преодоление планки в 90 стало для нас настоящей наградой. Именно в этот момент всё начало выходить за рамки ожиданий», — отметил Мёрисс. На данный момент средняя оценка игры составляет 92 балла, что делает её одной из самых высоко оценённых RPG года.
Арт-директор проекта Николас Максон-Франкомб добавил, что внутри студии даже устраивали шуточные пари на итоговый рейтинг. Большинство сотрудников ставили именно на «около 80», считая игру крепкой и качественной, но без гарантии громкого коммерческого и критического успеха. По его словам, команда была бы довольна результатом даже при скромных продажах, так как гордилась проделанной работой.
Технический директор Том Гийермен объяснил такую осторожность эффектом «замыленного взгляда»: разработчики на протяжении долгого времени видят самые ранние, сырые версии проекта с временной озвучкой и недоработанными системами, из-за чего объективно оценить итоговое качество крайне сложно. Мёрисс также подчеркнул, что его задачей было «готовиться к худшему и надеяться на лучшее», чтобы не завышать ожидания и уберечь команду от разочарования.
В итоге Clair Obscur: Expedition 33 не просто превзошла внутренние прогнозы, но и стала одним из главных сюрпризов индустрии, доказав, что искреннее видение и упор на качество способны привести к успеху даже без изначальных амбиций на статус блокбастера.
Опять эта шляпа, АААААААааааааа...
Я поиграл в эту жалкую поделку ровно 40 секунд, блеванул и удалил, как в это играют?
Cогласен, это все зомби, которым заплатили чемоданами с промытыми мозгами, я сам выдержал чуть больше, примерно полторы минуты, потом пришлось вызывать бригаду скорой помощи!
Пытаться сохранить хорошую мину при плохой игре. Только так по мне можно трактовать этот информационный вброс.
Новости по этой игре не закончатся, да?
Тут всякие рдр, скайримы и тд в новостях частенько мелькают, а этой игре и года нет, ну)
я несколько часов наиграл, мне не нравится только путешествие по карте и странная регистрация для парирования
А в комментариях всё так же много людей, который идя по улице и видя кучу га8на, не переступят её, а наступят на него, потрогать рукой и расскажут всем окружающим что это го8но - ну не нравится вам играч ну идите дальше.
Думаю тут уже больше вопрос в том, что действительно надоели "новости" типа "разработчики удивились", "создатели игры не ожидали", которые не просто не несут никакой информации, да ещё и ничего нового не рассказывают. Ещё когда только игра вышла - было понятно, что компания пыталась просто создать нишевую игру со своим видением, и не ожидали, что игра выстрелит. Но авторам постов на пг плевать, они будут высасывать подобные "новости" из пальцев... ну или из других продолговатых частей тела, что больше похоже на реальность... дальше, лишь бы собрать реакций.
Рожи-базуки.
// Nick Lastlegaldrug