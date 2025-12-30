Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 не ожидали оценок выше 80, но игра взяла 90+ на Metacritic

Студия Sandfall Interactive призналась, что изначально не рассчитывала на столь оглушительный успех Clair Obscur: Expedition 33. Несмотря на то что игра стала одним из главных хитов 2025 года и собрала целую россыпь наград «Игра года», внутри команды ожидания были куда более сдержанными.

В интервью журналу Edge продюсер проекта Франсуа Мёрисс рассказал, что за 6–12 месяцев до релиза разработчики провели внутренние «пробные рецензии», по итогам которых прогнозируемая оценка колебалась в районе 80 баллов на Metacritic. Ближе к завершению разработки официальной целью команды стало достижение отметки в 85 баллов — ради этого в последние месяцы авторы сосредоточились на дополнительной полировке, балансе и улучшении общего качества.

«Мы надеялись на 85, но преодоление планки в 90 стало для нас настоящей наградой. Именно в этот момент всё начало выходить за рамки ожиданий», — отметил Мёрисс. На данный момент средняя оценка игры составляет 92 балла, что делает её одной из самых высоко оценённых RPG года.

Арт-директор проекта Николас Максон-Франкомб добавил, что внутри студии даже устраивали шуточные пари на итоговый рейтинг. Большинство сотрудников ставили именно на «около 80», считая игру крепкой и качественной, но без гарантии громкого коммерческого и критического успеха. По его словам, команда была бы довольна результатом даже при скромных продажах, так как гордилась проделанной работой.

Технический директор Том Гийермен объяснил такую осторожность эффектом «замыленного взгляда»: разработчики на протяжении долгого времени видят самые ранние, сырые версии проекта с временной озвучкой и недоработанными системами, из-за чего объективно оценить итоговое качество крайне сложно. Мёрисс также подчеркнул, что его задачей было «готовиться к худшему и надеяться на лучшее», чтобы не завышать ожидания и уберечь команду от разочарования.

В итоге Clair Obscur: Expedition 33 не просто превзошла внутренние прогнозы, но и стала одним из главных сюрпризов индустрии, доказав, что искреннее видение и упор на качество способны привести к успеху даже без изначальных амбиций на статус блокбастера.