Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 никогда не позиционировали свою игру как "японскую"

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош заявил, что Sandfall Interactive никогда не собиралась создавать JRPG. По его словам, цель всегда заключалась в том, чтобы создать нечто французское, что в конечном итоге помогло запустить движение, которое Брош назвал FRPG (французские ролевые игры).

В интервью DenFamiNicoGamer Брош объяснил, что, несмотря на явное вдохновение JRPG, студия никогда не хотела копировать японский стиль. По словам творческого директора, многие западные студии, создающие игры в этом стиле, обращаются за помощью к японским дизайнерам или композиторам, либо пытаются напрямую скопировать эту эстетику. В случае с Expedition 33 таких планов никогда не было.

Как утверждает Брош, именно эта позиция с самого начала была определяющей в разработке игры. Концепция была проста: геймплей черпал вдохновение из JRPG, но все остальное соответствовало «французскому взгляду» студии. Мир, персонажи и повествование были разработаны так, чтобы отражать эту идентичность, что, по мнению Броша, значительно отличается от традиционных JRPG. В результате получилась игра, вдохновленная Японией, но не пытающаяся быть японской. По его мнению, это может вдохновить других французских разработчиков к созданию RPG с собственной идентичностью.

Брош признал также влияние японского дизайна, кроме пошаговой боевой системы. Например, стилизованный интерфейс явно отсылает к серии Persona. Что касается звукового сопровождения, то оно было вдохновлено Ace Attorney: каждое действие игрока аккомпанируется приятными аудиоэффектами, на что, по его мнению, во многих западных играх уделяется слишком мало внимания.