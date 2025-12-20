Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 никогда не позиционировали свою игру как "японскую"

Креативный директор Clair Obscur: Expedition 33 Гийом Брош заявил, что Sandfall Interactive никогда не собиралась создавать JRPG. По его словам, цель всегда заключалась в том, чтобы создать нечто французское, что в конечном итоге помогло запустить движение, которое Брош назвал FRPG (французские ролевые игры).
В интервью DenFamiNicoGamer Брош объяснил, что, несмотря на явное вдохновение JRPG, студия никогда не хотела копировать японский стиль. По словам творческого директора, многие западные студии, создающие игры в этом стиле, обращаются за помощью к японским дизайнерам или композиторам, либо пытаются напрямую скопировать эту эстетику. В случае с Expedition 33 таких планов никогда не было.
Как утверждает Брош, именно эта позиция с самого начала была определяющей в разработке игры. Концепция была проста: геймплей черпал вдохновение из JRPG, но все остальное соответствовало «французскому взгляду» студии. Мир, персонажи и повествование были разработаны так, чтобы отражать эту идентичность, что, по мнению Броша, значительно отличается от традиционных JRPG. В результате получилась игра, вдохновленная Японией, но не пытающаяся быть японской. По его мнению, это может вдохновить других французских разработчиков к созданию RPG с собственной идентичностью.
Брош признал также влияние японского дизайна, кроме пошаговой боевой системы. Например, стилизованный интерфейс явно отсылает к серии Persona. Что касается звукового сопровождения, то оно было вдохновлено Ace Attorney: каждое действие игрока аккомпанируется приятными аудиоэффектами, на что, по его мнению, во многих западных играх уделяется слишком мало внимания.
я так и знал
пфффф. кому они чешут
Так в чем именно брешут? Они же прямо говорят:
Но JRPG переводится как "японская ролевая игра". А они прямо говорят, что сделали Jrpg, а не RPG, следовательно брешут. Буква J означает Japan - Япония. Поэтому если игра позиционируется НЕ как японская, тогда разрабы должны ставить метку просто RPG, а не Jrpg... ну или тогда могли бы придумать Frpg - France - французская ролевая игра. JRPG это не жанр, это обозначения страны производителя игры, а жанр обозначают только буквы RPG. Мне плевать, как и кем принято считать JRPG - я эту метку всегда отношу к Японии и всегда удивляюсь, когда эту метку себе ставят НЕ японские студии. Точка.
JRPG это буквально жанр. Точнее поджанр. Ты просто придираешься к словам, вот и все.
Ну, хотели или нет, но по факту сделали лучшую JRPG и собрали все возможные награды. Красавчики, че сказать.
Ну так игра и не может быть японской, если сделана французами. Логично? Вполне. Однако они позиционируют игру как JRPG, а не как RPG... буква J означает JAPAN - Япония... поэтому многие люди вполне могут считать игру японской, если видят метку Jrpg, потому что J = Япония. То есть переводится как "японская ролевая игра". Точка.
J - это janekste. Tochka
И тем не менее, хоть я и не в восторге от Экспедиции 33, как и от JRPG в целом, но должен признать, что она нагнула и поимела все вместе взятые, японские, архаичные, устаревшие JRPG, которые застряли в далёком прошлом и даже не думают хоть как-то развиваться и становится современнее! Короче произошло жесткое изнасилование, французы поимели япошек и их жанр, в котором они были королями... давным-давно.
Оно и видно