Покупатели, пропустившие первоначальный тираж коллекционного издания игры 2025 года Clair Obscur: Expedition 33, получат возможность приобрести дополнительный выпуск набора.

Согласно официальному сообщению в социальных сетях проекта, опубликованному от имени персонажа Эскье, приём предварительных заказов на издание Monolith откроется 23 ноября.

В состав комплекта войдут:

Музыкальная шкатулка «Монолит» с расписанной вручную фигуркой из смолы высотой 20,3 см;

Артбук «Журнал экспедиции» в твёрдом переплёте (48 полноцветных страниц с иллюстрациями);

Стилбук Clair Obscur: Expedition 33 с декоративным оформлением;

Коллекционная упаковка «Монолит» с премиальной отделкой.

Цифровая или физическая копия игры в состав набора не входит. Розничная стоимость переиздания на данный момент не объявлена, однако ожидается, что она останется на уровне прошлогодней цены в 119,99 доллара (около 119,99 евро с учётом налогов в европейском регионе).