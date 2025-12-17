Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 подтвердили использование генеративного ИИ, это вызвало бурную реакцию игроков

Применение генеративного ИИ в разработке игр вызывает активные дискуссии. Недавно компания Larian подтвердила, что изучала эту технологию при создании концепт-арта для Divinity, что вызвало споры о её влиянии на индустрию.

На фоне этих дискуссий всплыли старые интервью, связанные с игрой Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive. В них упоминалось, что ИИ использовался даже в их первой RPG.

В интервью газете El País (через Джина Парка) продюсер игры Франсуа Мёрисс подтвердил, что генеративный ИИ применялся в разработке, но в ограниченных масштабах.

Мы используем ИИ, но в небольших количествах

Хотя подробности о влиянии ИИ на творческий процесс не раскрывались, предположительно, технология помогала создавать временные элементы на ранних этапах.

Пользователи Reddit заметили элементы постера, созданные ИИ. Хотя эти элементы, по-видимому, были удалены из игры, это не исключает их использования на ранних стадиях разработки.

В настоящее время в игровой индустрии нет единого мнения о генеративном ИИ. На фоне обсуждений вокруг Larian и Divinity становится ясно, что Clair Obscur: Expedition 33 также использовала ИИ, но это не повлияло на её успех.

Игра была встречена восторженно, что может означать, что всё больше студий будут применять ИИ в будущем.