Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 подтвердили использование генеративного ИИ, это вызвало бурную реакцию игроков

Применение генеративного ИИ в разработке игр вызывает активные дискуссии. Недавно компания Larian подтвердила, что изучала эту технологию при создании концепт-арта для Divinity, что вызвало споры о её влиянии на индустрию.
На фоне этих дискуссий всплыли старые интервью, связанные с игрой Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive. В них упоминалось, что ИИ использовался даже в их первой RPG.
В интервью газете El País (через Джина Парка) продюсер игры Франсуа Мёрисс подтвердил, что генеративный ИИ применялся в разработке, но в ограниченных масштабах.
Мы используем ИИ, но в небольших количествах
Хотя подробности о влиянии ИИ на творческий процесс не раскрывались, предположительно, технология помогала создавать временные элементы на ранних этапах.
Пользователи Reddit заметили элементы постера, созданные ИИ. Хотя эти элементы, по-видимому, были удалены из игры, это не исключает их использования на ранних стадиях разработки.
В настоящее время в игровой индустрии нет единого мнения о генеративном ИИ. На фоне обсуждений вокруг Larian и Divinity становится ясно, что Clair Obscur: Expedition 33 также использовала ИИ, но это не повлияло на её успех.
Игра была встречена восторженно, что может означать, что всё больше студий будут применять ИИ в будущем.
С чего весь сыр-бор, непонятно. ИИ — очень хороший вспомогательный инструмент, он существенно снижает время работы при разработке игр.
Потому что если уровень твоей квалификации — забивать гвозди лбом, то с изобретением молотка ты потеряешь работу.
Это будущая реальность, адаптируйся потихоньку. Или бери на вооружение и получай профильную специальность по изобретению "молотка" пока не поздно.
Лень источник прогресса. Всё, что упрощает работу, становится общедоступным, всё остальное отправляется в топку.
Что за бред? Ты игру то хоть запускал вообще? Там напротив очень выдержанный стиль. Игра сильна как раз своим арт-дизайном.
Если речь именно о временных заглушках - то ничего страшного в этом нет, особенно учитывая ограниченные ресурсы команды. А вот если часть такого контента осталась в финальной версии игры, то это очень плохо, я лично против использования ИИ в конечном продукте.
А почему плохого для финальной версии игры, если ты даже не заметишь наличие ИИ контента, если только тебе не расскажут о нём? И не укажут пальцем, где конкретно ИИ использовался... Если конечный продукт качественный, тогда какая разница, каким способом он сделан? Лично я ЗА использование ИИ в разумных пределах. ИИ отличный инструмент для облегчения многих рутинных работ при разработке игр точно также, как ИНТЕРНЕТ облегчает тебе общение со всем миром. Но если ИИ плохая штука, тогда ИНТЕРНЕТ тоже плохая вещь - откажись от интернета и снова общайся с людьми через бумажную переписку... это ровно тоже самое, что отказаться от ИИ в играх. Точка.
Они не понимают вообще, что обвиняют молоток в херовости забитых гвоздей. Когда за это ответственен человек орудующий молотком.
И чего, кто то удивился? Все, кто имеет хоть какое-то отношение к ай-ти, прекрасно понимают, что уже буквально все компании из индустрии в той или иной степени применяют ИИ в разработке, поскольку это банально очень полезный инструмент. Разница только в том, что кто-то делает это молча, а кто-то зачем то решает об этом заявить публично. Хотя какая в общем разница, игра хуже или лучше после этих заявлений не стала.
