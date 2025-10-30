Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 показали зарисовки из жизни невронов

Студия Sandfall Interactive, создавшая ролевую игру Clair Obscur: Expedition 33, поделилась с фанатами эксклюзивными зарисовками, демонстрирующими повседневную жизнь невронов — ключевых персонажей игры.

Художник Алан Рейно в своем обращении к сообществу рассказал, что именно он является автором сцены с персонажем Шалье, которого игроки встречают в начале приключения. По словам Рейно, основная задача команды заключалась в том, чтобы наполнить мир невронов большей жизнью и индивидуальностью.

Особый интерес представляет история создания сцены, где огромный Гоблу занимается высадкой цветов. Как отметил художник, этот момент родился совершенно спонтанно — Рейно нарисовал эскиз от скуки, после чего геймдиректор проекта Гийом Брош, увидев работу, настоял на её включении в финальную версию игры.

Ранее разработчики уже делились подробностями создания концепции невронов и того, как концепт-арт помог сформировать образ Моноко — одного из запоминающихся персонажей проекта.

Clair Obscur: Expedition 33 продолжает собирать награды — игра была признана «Игрой года» на Thailand Game Show 2025, а также получила премии в номинациях «Лучшая ролевая игра», «Лучшая игра для PC/консолей» и «Народное голосование». Многие игроки и критики предсказывают проекту успех на предстоящей церемонии The Game Awards.