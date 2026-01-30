Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 поздравили коллег с выходом Cairn и пошутили, отсылая к событиям своей игры

Студия Sandfall Entertainment, создатели легендарной и популярной Clair Obscur: Expedition 33, поздравила своих коллег из Франции с выходом их новой игры Cairn в Steam и PS5. Скалолазный симулятор разработала команда The Game Bakers из Монпелье, и, как отметили в Sandfall, обе студии родом из одного города.

В X(Twitter) Sandfall опубликовали шутливое сообщение: «Любимая игра Экспедиции 69 уже вышла!! Поздравляем наших друзей из Монпелье!» Для посторонних игроков это может показаться случайной шуткой, но поклонники Expedition 33 поймут отсылку. В игре существовала экспедиция Expedition 69, которая прокладывала маршруты по горам, оставляя отметки для будущих путешественников — и, по мнению Sandfall, теперь их дух живёт в Cairn.

Сама Cairn предлагает игрокам взбираться на опасные горные вершины, планируя каждый шаг и управляя снаряжением. Игра обещает суровую, но справедливую симуляцию восхождений с несколькими уровнями сложности, чтобы подстроиться под разные навыки.