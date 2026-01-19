Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 признались, что легендарную атаку Маэль случайно сделали слишком сильной

Одна из самых обсуждаемых способностей в Clair Obscur: Expedition 33 — приём Стендаль у Маэль — оказалась результатом не продуманного баланса, а спешного решения перед релизом. Как выяснилось, на этапе тестирования эта атака была практически бесполезной и не производила должного впечатления.

В интервью журналу Edge креативный директор игры Гийом Брош рассказал, что разработчики решили срочно усилить Стендаль буквально в последний момент перед выходом проекта. Из-за нехватки времени изменение не прошло полноценное тестирование, что и привело к неожиданным последствиям.

В релизной версии способность превратилась в настоящий уничтожитель одиночных целей. Игроки быстро обнаружили, что урон Стендаль легко масштабируется прямо в бою, а физический тип атаки делает её одинаково опасной почти для всех врагов. В итоге Маэль могла наносить десятки миллионов урона за один ход, позволяя без особых усилий расправляться даже с самыми сложными противниками.

Особенно полезной атака стала в эндгейме, где игроков ждут суровые супербоссы вроде Симона из Экспедиции Ноль. Однако такой дисбаланс продлился недолго: разработчики оперативно ослабили способность в одном из обновлений.