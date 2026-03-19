Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 проиграли все споры о рейтинге игры после её неожиданного успеха

Создатели Clair Obscur: Expedition 33 признались, что не ожидали столь высокого успеха проекта — и в итоге проиграли все внутренние пари, связанные с оценками игры.

По словам сценаристки Дженнифер Свэдберг-Йен, внутри команды перед релизом проходили шуточные ставки на итоговый рейтинг на Metacritic. Разработчики предполагали разные значения, и если игра их превышала, участники должны были выполнять необычные задания.

В итоге реальность превзошла ожидания: проект получил около 92 баллов от критиков и крайне высокие пользовательские оценки. Это означало, что никто не угадал результат — и все проиграли.

Среди «наказаний» оказались самые разные задания: от покраски волос и стендап-выступлений до странных челленджей вроде поедания целой курицы за ограниченное время. Некоторые участники уже начали выполнять условия — например, один из разработчиков покрасил волосы в розовый цвет.

При этом сама команда подчёркивает, что успех игры стал для них сюрпризом. Они рассчитывали на положительный приём, но не ожидали такого масштаба — десятков наград и почти единодушного признания.

Несмотря на проигранные пари, разработчики отмечают, что в целом оказались в выигрыше: высокий интерес к игре обеспечил студии финансовую стабильность и уверенность в будущем. Теперь команда планирует сосредоточиться на дальнейшей работе, не отвлекаясь на внешнее давление и сохраняя фокус на творчестве.