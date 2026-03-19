Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 проиграли все споры о рейтинге игры после её неожиданного успеха

Создатели Clair Obscur: Expedition 33 признались, что не ожидали столь высокого успеха проекта — и в итоге проиграли все внутренние пари, связанные с оценками игры.
По словам сценаристки Дженнифер Свэдберг-Йен, внутри команды перед релизом проходили шуточные ставки на итоговый рейтинг на Metacritic. Разработчики предполагали разные значения, и если игра их превышала, участники должны были выполнять необычные задания.
В итоге реальность превзошла ожидания: проект получил около 92 баллов от критиков и крайне высокие пользовательские оценки. Это означало, что никто не угадал результат — и все проиграли.
Среди «наказаний» оказались самые разные задания: от покраски волос и стендап-выступлений до странных челленджей вроде поедания целой курицы за ограниченное время. Некоторые участники уже начали выполнять условия — например, один из разработчиков покрасил волосы в розовый цвет.
При этом сама команда подчёркивает, что успех игры стал для них сюрпризом. Они рассчитывали на положительный приём, но не ожидали такого масштаба — десятков наград и почти единодушного признания.
Несмотря на проигранные пари, разработчики отмечают, что в целом оказались в выигрыше: высокий интерес к игре обеспечил студии финансовую стабильность и уверенность в будущем. Теперь команда планирует сосредоточиться на дальнейшей работе, не отвлекаясь на внешнее давление и сохраняя фокус на творчестве.
Ну сэндфолы сейчас топ 1 студия в игровой индустрии, по сути они буквально за копейки сделали игру превосходящую по качеству абсолютно любой крупной студии. Лично для меня экспедиция это лучшая игра вышедшая за все время, ни одна игра (да и кино) не приносила столько эмоций как эта, я просто рыдал, просто с первых же минут когда начался гомаж и это было только начло игры.
Потому что игра сделана с душой и для игрока. Да не все идеально, но у ребят на первом месте были игроки, а не бабки и это пользователи видят сразу
Следующая игра будет сделана по принципам DEI про сильную и независимую 😁