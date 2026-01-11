Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 рассказали о сложной разработке игры

Французская студия Sandfall Interactive раскрыла закулисье разработки RPG Clair Obscur: Expedition 33, ставшей одним из самых громких и титулованных проектов года. Неожиданно для игры такого уровня, команда состояла преимущественно из молодых и начинающих разработчиков, что серьёзно усложнило производство.
Креативный директор Гийом Брош в интервью журналу Edge объяснил, что на это повлияли как особенности города Монпелье — одного из самых «молодых» во Франции, — так и отсутствие у студии громкого имени и солидного бюджета. По его словам, опытные специалисты чаще выбирают более стабильные компании, а Sandfall Interactive на старте не могла предложить подобных условий.
Ведущий дизайнер Мишель Нора отметил, что у такого подхода были и плюсы. Молодые сотрудники не были скованы устоявшимися правилами индустрии и не принесли с собой «чужие» рабочие привычки, что позволило экспериментировать и искать нестандартные решения. Однако почти все ключевые процессы команде пришлось осваивать с нуля.
Продюсер Франсуа Мёрис признался, что разработка проекта такого масштаба фактически превратилась в «двойную работу»: студия одновременно создавала игру и училась, как правильно выстраивать производство. Тем не менее это дало возможность сразу внедрять лучшие практики, а не переучиваться после ошибок.
Дополнительную поддержку Sandfall Interactive получила благодаря тесному взаимодействию с другими французскими инди-студиями. По словам Мёриса, индустрия во Франции оказалась скорее кооперативной, чем конкурентной, и обмен опытом сыграл важную роль в успехе проекта.
