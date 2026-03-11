Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 решили проблему парирования с помощью звукового сигнала

Создатели RPG Clair Obscur: Expedition 33 рассказали, что на ранних этапах разработки игрокам было сложно правильно рассчитывать момент для парирования атак. Решить проблему помогла работа со звуком.

Во время выступления на конференции GDC 2026 технический и саунд-дизайнер Оливье Пеншенье объяснил, что команда долго искала способ сделать тайминг более понятным, не превращая систему в примитивную подсказку. Разработчики не хотели добавлять очевидный сигнал вроде звукового предупреждения «нажми кнопку сейчас».

Вместо этого они решили встроить подсказку прямо в звук самой атаки. Первая версия решения представляла собой короткий высокочастотный звук, который звучал перед моментом удара. Однако этот вариант оказался недостаточно стабильным, потому что разные атаки имели различную анимацию и тайминги.

Позже команда разработала другой подход, получивший название Glissant Rush. Он основан на музыкальном приёме глиссандо — плавном переходе между нотами. Этот звуковой эффект дополняется специальным «ударным» маркером, который используется разработчиками как точка отсчёта для точного размещения сигнала в анимации атаки.

Благодаря этому игроки могут интуитивно чувствовать момент для парирования, а звуковая подсказка при этом органично вписывается в общий аудиодизайн игры. В финальной версии Clair Obscur: Expedition 33 используются оба подхода, которые помогают сделать боевую систему более понятной, не нарушая атмосферу.