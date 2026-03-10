Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 связались с автором комикса "L'Acad mie Clair-Obscur", чтобы уладить конфликт

Автор комикса "L'Académie Clair-Obscur" Оливье Гэй сообщил, что студия Sandfall Interactive, создатели Clair Obscur: Expedition 33, связались с ним напрямую и теперь хотят найти решение возникшей проблемы, которое устроит всех. Конфликт разгорелся 6 марта, когда Гэй опубликовал информацию о письме от адвокатов Sandfall Interactive. В документе адвокаты обвинили его в том, что комикс якобы "наживается на неоспоримом успехе игры" и потребовали прекратить продажи и продвижение.

По словам Гэя, проект комикса был предложен издателю еще в 2019 году, а контракт с художником Грелином подписан в марте 2024 года - задолго до релиза игры. "Clair-obscur" в комиксе обозначает технику магии в академии, и никакого отношения к видеоигре не имеет. Это вызвало волну критики в адрес Sandfall Interactive в соцсетях и на форумах, где пользователи обвиняли студию в агрессивной защите торговой марки без достаточных оснований.

Многие отметили, что термин "clair-obscur" (светотень) является общеупотребительным в искусстве и не может быть монополизирован. Гэй выразил благодарность сообществу за поддержку, отметив, что без распространения ситуация могла развиваться иначе. Он также предоставил доказательства добросовестности: сценарии от 2021 года, контракт с художником, а также эскизы обложки, демонстрирующие эволюцию дизайна. Автор подчеркнул, что комикс уже был полностью готов к печати, включая финальную обложку, и изменение названия или дизайна потребовало бы значительных усилий.