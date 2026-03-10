Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 вдохновлялись аниме Fire Force при создании звуковых эффектов

Создатели RPG Clair Obscur: Expedition 33 из студии Sandfall Interactive рассказали, что при работе над звуковым оформлением боевой системы они вдохновлялись неожиданным источником — аниме Fire Force.
Об этом представители аудиокоманды сообщили во время выступления на конференции Game Developers Conference (GDC). В обсуждении приняли участие аудиоруководитель и композитор Рафаэль Жоффрес, ведущий звукодизайнер Максанс Плейез и технический звукодизайнер Оливье Пеншенье.
По словам Плейеза, команда искала способ объединить японские традиции звукового дизайна с европейскими и американскими подходами. Во время работы он наткнулся на видео, посвящённое звуковым эффектам из Fire Force, и заметил схожую энергетику — мощные удары, усиленные басом и ритмом.
Идею показали креативному директору игры Гийому Брошу, которому понравилось это направление. После этого команда начала активно экспериментировать с более тяжёлыми басовыми эффектами и музыкальными элементами в звуках атак.
Разработчики объяснили, что в Fire Force многие эффекты не пытаются быть полностью реалистичными — они работают как часть музыкального сопровождения, усиливая ощущение силы ударов. Похожий принцип решили применить и в Clair Obscur: Expedition 33, особенно для мощных атак, контратак и комбо.
В итоге звуковая концепция игры стала своеобразным гибридом: авторы стремились объединить японскую стилистику JRPG с западными подходами к аудиодизайну, чтобы сделать боевую систему более динамичной и выразительной.
Ну кстати, да. Если смотреть Пламенную бригаду пожарных, стиль саунда совпадает. Все вот эти звуки градиентной контратаки, прицельных выстрелов, попаданий в уязвимые точки, похожи на саунд поглощения огня и т.п. из Fire Force.
Да это и видно, что вдохновились полностью...