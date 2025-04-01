Разработчики Clair Obscur: Expedition 33 вдохновлялись визуальным стилем и музыкой Studio Ghibli

В то время как французская студия Sandfall Interactive ранее в этом месяце раскрыла некоторые из своих источников вдохновения для игрового процесса предстоящей пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33, оказывается, что вдохновение лежит еще глубже. В разговоре с Giant Bomb креативный директор Гийом Брош рассказал, что, помимо прочего, Clair Obscur: Expedition 33 также была вдохновлена ​​работами Studio Ghibli.

На вопрос о студии, которая вдохновлялась японской культурой и ее медиа, Брош рассказал, что студия смотрела фильмы Studio Ghibli «вероятно, 25 раз». Брош также сказал, что композитор игры Лориен Тестард также вдохновлялся музыкой из таких фильмов, как «Принцесса Мононоке», «Мой сосед Тоторо» и «Ведьмина служба доставки», которую написал Джо Хисаиси.

Когда речь заходит о художественном стиле Clair Obscur: Expedition 33, Брош также рассказал о том, как разработчики хотели передать ощущение приключений и чуда, которое часто присутствует в работах Studio Ghibli. Он приводит в пример такие фильмы, как «Унесенные призраками» и «Ходячий замок», как примеры ощущения чуда, к которому стремится студия.

Наш режиссер не очень хорошо разбирается в японской культуре, поэтому каждый раз, когда мы обсуждаем это, он как будто привносит свое собственное, более западное влияние. А я стараюсь привнести больше восточных влияний, и это создает такую ​​причудливую смесь, которая у нас есть.

Clair Obscur: Expedition 33 запланирована к выпуску 24 апреля. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Она оказывается очень ожидаемой игрой, и студия сообщила, что недавно она преодолела отметку в один миллион добавлений в списки желаний.