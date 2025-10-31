Разработчики Clair Obscur и Final Fantasy 7 Remake представили совместный арт

В Париже состоялась встреча команд, стоящих за проектами «Clair Obscur: Expedition 33» и «Final Fantasy VII Remake». Мероприятие включало общение с поклонниками и завершилось публикацией совместного арта, посвящённого обеим играм.

Иллюстрацию, которую разработчики показали в социальных сетях, создавали арт-директор «Expedition 33» и креативный директор «Final Fantasy 7 Remake».

Геймдиректор «Final Fantasy VII Remake» Наоки Хамагути в своём микроблоге поблагодарил фанатов, пришедших на встречу, а также команду «Expedition 33» за продуктивный обмен опытом.

Ранее Хамагути неоднократно положительно отзывался о «Clair Obscur: Expedition 33». Он хвалил студию Sandfall за «внимание к деталям и отличную атмосферу», а также признался, что их работа стала для него игрой года.

Создатели «Clair Obscur: Expedition 33» в последнее время активно делятся артом, связанным с их проектом. Ранее они уже публиковали материалы, посвящённые созданию персонажа Моноко, невронов и различных игровых сцен.