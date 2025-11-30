Разработчики Silksong считают, что Clair Obscur: Expedition 33 станет Игрой года: "Она исключительная и всем нравится"

Разработчики Hollow Knight: Silksong, Team Cherry, объявили, что не поедут на церемонию вручения наград The Game Awards в следующем месяце, поскольку, по их мнению, Clair Obscur: Expedition 33 получит награду «Игра года».
На вопрос Bloomberg, готовится ли студия к визиту в Лос-Анджелес, соучредитель Уильям Пеллен дипломатично ответил:
Возможно, нет. Мы очень заняты. В этом году, думаю, всё понятно. Думаю, победит Expedition 33. Она исключительная и всем нравится. Мы же балансируем на грани, где она кому-то нравится, а кого-то раздражает.
Уровень сложности Silksong постоянно обсуждается с момента выхода игры в сентябре. Разработчик Ари Гибсон ранее говорил, что у игроков «есть способы снизить сложность игры, исследуя её, обучаясь или даже полностью обходя её, вместо того, чтобы загонять себя в тупик», хотя некоторым этого оказалось недостаточно. Вскоре после выхода Silksong для игры было выпущено несколько модов, которые добавляли некоторые настраиваемые параметры, такие как урон и здоровье.
История с этой игрой мне напоминает релиз БГ3.
Когда есть существенная часть людей которые действительно считали это дерьмом. Тут так же.
Любая критика(что мало вероятно, потому что игра действительно хорошая) или мнение(что чаще) о том что игра не зашла, считают троллингом.
Но это дерьмо мне реально не зашло, после этого я готов получать тонну хейта.
Ну, так база, очевидно, нету такого, что будет эталоном для всех, но в объективность тоже надо уметь. Хотя, кстати, вспоминая прошлый год и астробота вместо вуконга, задумываешься.
Астробот крутая семейная игра в которую реально можно было зависнуть на пару часиков вечером с ребенком или девушкой.
Так же стоит учитывать, что многие премии западные.
А вуконг реально нишевая игра с китайского рынка. Уверен она забрала кучу номинаций и наград в Китае. Но даже в РФ она пролетела среди массового пользователя. Как будто стеллар блейд получилась даже хайповее.
Ну, если такой логики придерживаться, то любую игру, которая не нравится в силу личных предпочтений, можно назвать дерьмом. Мне например, не нравится Вепдьмак, не нравится Кингдом Кам, не нравится Скайрим, просто в силу того, что мне не по душе сеттинг фентези/средневековья. Я могу привести в пример еще десятки игр, которые мне не нравятся, но которые имеют высокий рейтинг среди других игроков. И я не называю эти игры дерьмом, просто не играю в них и все.
То что игра не нравится тебе лично, это не значит, что эти игра дерьмо, это значит, что она тупо не в твоем вкусе, но твое воспитание не позволяет выразить несовпадение ожидания от игры с твоими предпочтениями, кроме как назвать ее дерьмом)
Я не играл в Экспедишн 33 и не планирую, т.к. игра точно не в моем вкусе. Поливать ее помоями тоже не буду. Что касается ее успеха, то овер 200к "крайне положительных" отзывов в стиме говорят сами за себя, как бы. Одаренные могут сказать, что все отзывы куплены) Ага) Но что-то я не вижу купленных отзывов, к примеру, у Black Ops 7. А ведь активижн куда богаче ноунейм студии из франции и их издателей кеплер интерактив.
Правильно считают)
прям всем?
Я не отношусь, к числу воздыхателей экспедиции 33
Да ну?
Ну да)
Единственное что в экспедиции действительно выглядит не очень, так это боевка, но благодаря кинематографичности (от добивания боссов прям мурашки были) этот момент как-то теряется. Хотя и к ней можно привыкнуть. Но в принципе KCD тоже страдает такой же проблемой. Массовые драки в KCD вообще выглядят кринжово.
Но игру года получит экспедиция, поскольку это новая игра. Не ремейк, не продолжение, а именно новая игра.
вот именно если новая игра, то это ДЕБЮТ, а не Игоря Года
А разве дебютирующая игра не может быть игрой года?
Может, но это уже другая история
Голосую за Киндом Кам 2.
Унылейшая игра, с унылейшим сюжетом и геймплеем. Конечно, что же может понравится массовому игроку. Не игра красивая, музыка неплохая, но всё остальное, это тупо скучно. Вообще в геймдеве редко кто может в интересный сюжет сейчас и того еще интересным геймплеем. Побеждает либо какое-нибудь полу-кинцо, либо дрoчь с закликиванием противника.
Благо пока оценивают по сюжету, музыке, персонажам, общей атмосфере. Большинству нравятся онлайн-др*чильни-сессионки, Батла, Колда, Арк Райдерс, они никогда не выиграют Игру года, какой бы хайп вокруг не был.
поч? онлайн игра не может быть такой же проработанной, как сингл? хеллдайверс и арк плохо проработанные игры?
критерии оценки игры года в студию
Смотря какая онлайн, WoW может, СЕССИОНКА - нет. Хоть лор в сессионках пока не начали искать, вроде..))))
Онлайн игры не постоянны во времени. Любой сейчас может поиграть в готи 2015, а вот в готи 2016 - нет, игры не существует.
Все верно описал товарищ в сравнении с бг3, лично мне из игр вышедших после 2015 года только солсборны зашли, абсолютно все, включая секиро, и собственно всё, остальное для меня шлак и не более, вся развлекательная индустрия с конца 10-ых в жопе полной и будет только хуже учитывая ии и прочее зло
Нет, не исключительная. Нет, не всем.