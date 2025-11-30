Разработчики Silksong считают, что Clair Obscur: Expedition 33 станет Игрой года: "Она исключительная и всем нравится"

Разработчики Hollow Knight: Silksong, Team Cherry, объявили, что не поедут на церемонию вручения наград The ​​Game Awards в следующем месяце, поскольку, по их мнению, Clair Obscur: Expedition 33 получит награду «Игра года».

На вопрос Bloomberg, готовится ли студия к визиту в Лос-Анджелес, соучредитель Уильям Пеллен дипломатично ответил:

Возможно, нет. Мы очень заняты. В этом году, думаю, всё понятно. Думаю, победит Expedition 33. Она исключительная и всем нравится. Мы же балансируем на грани, где она кому-то нравится, а кого-то раздражает.

Уровень сложности Silksong постоянно обсуждается с момента выхода игры в сентябре. Разработчик Ари Гибсон ранее говорил, что у игроков «есть способы снизить сложность игры, исследуя её, обучаясь или даже полностью обходя её, вместо того, чтобы загонять себя в тупик», хотя некоторым этого оказалось недостаточно. Вскоре после выхода Silksong для игры было выпущено несколько модов, которые добавляли некоторые настраиваемые параметры, такие как урон и здоровье.