Разработчики Stellar Blade поздравили разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 с наградой "Игра года"

Официальный аккаунт популярного экшена Stellar Blade от корейской студии Shift Up поздравил команду Clair Obscur: Expedition 33 с триумфальной победой в главной номинации The Game Awards - Game of the Year (Игра года). В специальном посте на платформе X Shift Up опубликовали эффектную иллюстрацию с главной героиней Stellar Blade, Евой, которая с улыбкой вручает престижную статуэтку "Игры года" - стилизованную под знаменитый "Оскар" игровой индустрии. Надпись на картинке гласит:

"Сердечный привет 33 легендарным разработчикам! Поздравляем!" От Shift Up.

В мае этого года Ким Хён Тхэ, генеральный директор студии Shift Up, написал, что прошел Clair Obscur: Expedition 33 за 96 часов и считает ее личной игрой года. Именно поэтому сегодняшнее поздравление от Shift Up воспринимается как абсолютно искренний и ожидаемый жест.