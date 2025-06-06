Разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 пытались обвинить в расизме - но безуспешно

Бесспорно, Clair Obscur: Expedition 33 - это один из самых приятных сюрпризов года, который восхитил миллионы фанатов, считающих ролевую игру одной из самых сильных игр текущего поколения и, возможно, главным претендентом на премию Goty.

Тем не менее, недавно Clair Obscur: Expedition 33 стала объектом споров, быстро разнесшихся по всему интернету. Анонимный пользователь обвинил студию Sandfall в проявлении расизма и утверждал, что руководство компании придерживается политики не принимать на работу людей, внешне не похожих на европейцев или французов.

Давайте не будем забывать, что они отказываются нанимать людей, которые не являются французами или людьми с другим цветом кожи, еще до того, как посмотрят резюме, ага. Потому что легко льстить игре, но нужно начать обличать проблемы студии, - сказал пользователь, обвиняющий студию Expedition.

Подобные обвинения довольно серьезны, поэтому Sandfall Interactive сделала официальное заявление. Разработчики в эмоциональном посте в сети X отметили, что их игра создавалась «с уважением и терпимостью к членам команды и их партнерам, которые имеют разное происхождение, культуру и точку зрения».

Мы заметили, что в сети обсуждают нас и наши ценности, поэтому хотим внести полную ясность: Expedition 33 создавалась с уважением и терпимостью к командам и партнерам из разных слоев общества, культур и взглядов. Наша игра была сделана с любовью. Пожалуйста, не используйте ее как оружие для распространения ненависти, - ответила Sandfall Interactive.

Единственным доказательством, представленным пользователем, были скриншоты разговоров с человеком, который отправил свое резюме в Sandfall и получил отказ. По его словам, спустя какое-то время на ту же должность взяли кандидата из Европы.

Как результат, обвинитель получил от сообщества в социальных сетях вот такой ответ:

Expedition 33 - это игра, которая была разработана во Франции. Команда, создавшая игру, представлена выходцами из разных стран мира. И утверждение о том, что их выбирали по национальному признаку, - ложь.

Даже несмотря на все эти споры, Clair Obscur: Expedition 33 добилась огромного коммерческого и критического успеха. Всего за 33 дня после релиза, игра разошлась тиражом в 3,3 миллиона копий и получила 95% положительных отзывов в Steam. Это, несомненно, один из самых громких хитов 2025 года.