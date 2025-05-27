Разработка Clair Obscur: Expedition 33 стоила меньше, чем многих старых игр AA-размера

Clair Obscur: Expedition 33 стала одной из самых известных RPG, выпущенных за последние годы. Ее окрестили идеальным воплощением AA-бюджета с AAA-масштабом. Однако её бюджет скромнее, чем предполагали аналитики.

Новое интервью с Games Industry показывает, что бюджет Clair Obscur оказался меньше, чем прогнозировали неофициальные оценки. Директор по портфолио Kepler Interactive Мэтт Хандрахан отказался раскрыть бюджет, но заявил, что он даже меньше, чем у Mirror’s Edge и Vanquish.

Стоит помнить, что Mirror’s Edge (AAA-игра с AA-размером) и Vanquish — 17 и 14 лет соответственно. Если это правда, то Clair Obscur: Expedition 33 стоит даже меньше, чем многие старые AA-игры.

Я бы гарантировал, что если бы вы попросили 10 человек угадать, я думаю, что все 10 не угадают реальную цифру. Я уверен, что Mirror’s Edge и Vanquish стоят дороже.

– Мэтт Хандрахан

Даже пространстве AA-игр современные бюджеты на разработку чрезвычайно раздулись за последнее десятилетие. Поэтому достижение Clair Obscur столь позитивных продаж и рейтингового приема является серьезным напоминанием для отрасли.