Рекордные цифры урона в Clair Obscur: Expedition 33 снова удивили игроков

С момента релиза Clair Obscur: Expedition 33 прошло почти девять месяцев, однако сообщество продолжает находить новые способы удивлять друг друга. На этот раз в центре внимания оказался ютубер под ником ArhamSAA, сумевший нанести колоссальные 29,7 миллиарда урона за одну атаку. Показатель выглядит впечатляюще, хотя и не является абсолютным рекордом для игры.

Реакция игроков оказалась неоднозначной. Часть комьюнити восхищается терпением и глубоким пониманием игровых механик, необходимых для достижения такого результата. Другие же относятся к происходящему скептически и считают, что ключевую роль сыграло банальное везение и удачное сочетание факторов.

Сам ArhamSAA утверждает, что за красивой цифрой стоит серьезная работа: на подготовку и реализацию попытки ушло около трёх дней и более 190 перезапусков. По его словам, успех стал итогом точных расчетов, выверенных билдов и настойчивости.

Учитывая интерес игроков к экстремальным показателям и постоянный поиск оптимальных стратегий, вполне возможно, что в ближайшем будущем сообщество Clair Obscur: Expedition 33 увидит ещё более безумные цифры урона, способные вновь разжечь споры о грани между математикой и удачей.